巴維理狠批川普：背叛職責不可原諒

國會騒亂次日，川普的支持者留連華府，走進林肯紀念堂。(路透)

川普 總統6日煽動「國會之亂」，他自己任命的前司法部長巴維理(Willam Barr)和前國防部 長馬提斯(Jim Mattis)，7日都嚴詞譴責。

巴維理說，川普策動暴徒向國會施壓「背叛職責」，也背叛支持者，即使高如總統之尊，這種言行「不可原諒。」

巴維理一直是川普最信賴的閣員之一，12月因不配合川普「選舉舞弊」調查，和川普鬧翻，才主動去職。他12月初公開表示，司法部找不到任何證據，足以推翻拜登勝選的選票統計，就和川普失和。

代理司法部長羅森7日誓言將6日「攻擊政府與法治」的不法之徒繩之以法。

另外，川普任內第一個國防部長馬提斯則譴責川普「濫用職權」，「摧毀大家對我國選舉的信任，毒化我們對同胞的尊敬。」

馬提斯把國會暴亂形容為「川普煽動，想用暴民統治壓制美國 民主」，並指出美國將洗刷6日的歷史汙點，但川普應受到懲治，讓他變成「沒有國家的人。」

陸戰隊將領出身的馬提斯，2018年12月下台之後，數度打破沉默，批評川普及軍方領袖處理反種族主義示威不當。

因為川普派聯邦執法人員前去各地鎮壓「暴民」，馬提斯說川普是他生平所見，第一個不努力團結美國人民，連假裝一下都不幹的總統，即不但不去團結全國，「還設法分裂我們。」

最近，他也和另九位前國防部長簽署公開信，呼籲川普別動軍隊的腦筋，想利用軍隊讓自己繼續當總統。

接續他擔任國防部長，2020年11月才下台的艾思博(Mark Esper)雖不指明川普，卻若有所指的推文說，違法闖進國會的人都是受到「基於黨派立場的錯誤資訊，以及明顯虛假的選舉指控」鼓動。川普自選後就不斷指控選舉舞弊。

艾思博佩服國會領袖連夜完成的確認拜登當選的程序，並說他很有信心，美國的軍人在這政權交接時段，會保持中立，不涉入政治。