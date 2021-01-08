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潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

孟昭文國會驚魂 受困5小時 短信傳子「媽媽愛你們」

恐涉叛亂法 白宮律師警告：離川普遠點…

記者顏伶如／綜合報導
挺川暴民6日衝進國會，一頂「讓美國再次偉大」的MAGA紅帽掉落在地面。(路透)
挺川暴民6日衝進國會，一頂「讓美國再次偉大」的MAGA紅帽掉落在地面。(路透)

大批群眾6日聆聽完川普總統演說後衝入國會大廈，消息人士透露，白宮律師西波隆(Pat Cipollone)告誡白宮官員，不要跟川普總統討論或唆使川普發動政變，否則因觸犯「叛亂法」(Sedition Act)而遭到叛國罪名起訴。

一名共和黨選舉策略專家指出，四年前川普上台時，共和黨除了在白宮掌權，還在參院、眾院都擁有多數優勢，「而現在，我們什麼都沒有。他繼承了一輛藍寶堅尼(Lamborghini)義大利跑車，卻把它當做除草機。」

「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌報導，一名白宮西廂幕僚6日下午對友人透露，西波隆告誡白宮官員，不要跟川普討論政變或唆使川普發動政變，否則恐將因為觸犯叛亂法(Sedition Act)而遭到叛國罪名起訴。

消息人士指出，西波隆明確告訴白宮官員「不要接近川普」。白宮拒絕對此報導發表評論。

一名前任白宮西廂幕僚透露，共和黨員6日紛紛傳送簡訊或打電話給白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，希望梅杜斯介入處理緊張情勢，但梅杜斯都沒有回覆。

報導指出，與白官關係密切的共和黨人士指出，過去幾天，川普推翻選舉的作為顯得愈來愈不擇手段，私下談話多次提到為達目的不惜讓國家陷入無政府狀態。

川普對親信人士說，他想看到參加喬治亞州參議員複選的共和黨籍聯邦參議員普度(David Perdue)、凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)敗選，因為他們罪有應得，如此結果也可以懲罰參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnel)。

知情人士說，川普對身邊人士說道，對於普度、羅夫勒與麥康諾沒有出力幫忙推翻選舉結果，感到非常生氣，因此「很高興看到他們落選」。川普也曾對身邊人士透露，共和黨內最有權勢的人就是他自己，除了他之外並沒有任何領導人物。

報導指出，就在6日晚間，白宮內部氣氛出現明顯轉變。就連向來反對移民政策最力的白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)都對共和黨盟友說道：「這是糟糕的一天。」

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