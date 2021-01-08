我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2150萬確診 伊州破百萬

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

閣員掀離職潮…趙小蘭首請辭 教育部長狄弗斯跟進

記者張文馨羅曉媛、顏伶如／華盛頓報導
聯邦運輸部長趙小蘭7日宣布，計畫在1月11日辭任部長一職。(美聯社)
聯邦運輸部長趙小蘭7日宣布，計畫在1月11日辭任部長一職。(美聯社)

美國國會6日發生暴亂，外界將矛頭指向鼓動支持者的美國總統川普，政府官員掀起離職潮，白宮國安會副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）6日辭職後，運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）7日下午推特宣布請辭，教育部長狄弗斯（Betsy DeVos）緊接著在7日晚間也提出辭呈。

國會暴動之後，教育部長狄弗斯(右)7日晚間也提出辭呈。(路透)
國會暴動之後，教育部長狄弗斯(右)7日晚間也提出辭呈。(路透)

華盛頓郵報報導，狄弗斯是川普內閣團隊成員中最忠誠且服務時間最長的其中一位，她說，辭職8日生效。

趙小蘭說，在總統集會號召下，他的支持者昨天闖入國會山莊，這是一起災難性且完全可避免的事件，「我確定你們很多人也這麼想，這深深困擾著我，讓我無法袖手旁觀。」

趙小蘭宣布辭去運輸部長一職，11日生效，成為首位因國會暴亂求去的內閣官員，她是川普政府內閣最高階華裔官員，也是共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）的妻子。

在暴亂事件結束後，麥康諾6日晚間在國會以「一場失敗的叛亂」譴責川普支持者的行為；華盛頓郵報7日報導，趙小蘭在寫給員工電郵草稿透露辭職決定，沒過多久，趙小蘭就在推特貼上全文，並說「為美國運輸部服務是畢生榮幸。」

教育部長狄弗斯7日因國會暴亂向川普提辭呈，她在給川普的信中寫道：「毫無疑問，你的言論影響了局勢，對我來說這是一個轉折點。」

博明的辭職訊息是由國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）證實，歐布萊恩沒提及請辭原因，讚許博明的工作使得美國乃至世界，對中國共產黨造成的威脅有了覺醒。美國有線電視新聞網（CNN）報導，正是川普對示威者的態度導致博明請辭。

CNN報導也提到，歐布萊恩自己都在考慮為暴亂請辭。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

自2015年就為川普工作的第一夫人梅蘭妮亞幕僚長葛瑞珊（Stephanie Grisham）6日請辭，立即生效，未說明請辭原因；CNN引述官員說法表示，葛瑞珊辭職決定是受到川普支持者在國會的暴力示威影響。

另外，美國駐北愛爾蘭特使、前白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)7日早晨接受CNBC新聞頻道專訪時說，6日晚間已經打電話向國務卿龐培歐(Mike Pompeo)請辭。穆瓦尼說，在電話中告訴龐培歐，已經無法繼續留在川普政府，「我沒辦法，我做不下去」。

穆瓦尼受訪時說：「有些幕僚選擇留下來，我跟其中一些人談過，他們選擇留著的原因是，擔心川普總統可能找一些更糟糕的人過來填補空缺。」

川普 美國 趙小蘭

上一則

國會騷亂成川普政績 支持者首現裂痕 2024年難再選

下一則

朱利安尼：暴力該譴責 但抗議者有正當理由

延伸閱讀

潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案

潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案
國會大亂！趙小蘭辭去運輸部長 金山僑社讚賞正義感

國會大亂！趙小蘭辭去運輸部長 金山僑社讚賞正義感
騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒

騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒
世界晚報／國會認證拜登當選 川普聲明「有序交接」

世界晚報／國會認證拜登當選 川普聲明「有序交接」

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07

1張圖看疫情：全美逾2150萬確診 伊州破百萬

2021-01-08 03:00
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭