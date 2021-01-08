閣員掀離職潮…趙小蘭首請辭 教育部長狄弗斯跟進

聯邦運輸部長趙小蘭7日宣布，計畫在1月11日辭任部長一職。(美聯社)

美國 國會6日發生暴亂，外界將矛頭指向鼓動支持者的美國總統川普 ，政府官員掀起離職潮，白宮國安會副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）6日辭職後，運輸部長趙小蘭 （Elaine Chao）7日下午推特宣布請辭，教育部長狄弗斯（Betsy DeVos）緊接著在7日晚間也提出辭呈。

國會暴動之後，教育部長狄弗斯(右)7日晚間也提出辭呈。(路透)

華盛頓郵報報導，狄弗斯是川普內閣團隊成員中最忠誠且服務時間最長的其中一位，她說，辭職8日生效。

趙小蘭說，在總統集會號召下，他的支持者昨天闖入國會山莊，這是一起災難性且完全可避免的事件，「我確定你們很多人也這麼想，這深深困擾著我，讓我無法袖手旁觀。」

趙小蘭宣布辭去運輸部長一職，11日生效，成為首位因國會暴亂求去的內閣官員，她是川普政府內閣最高階華裔官員，也是共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）的妻子。

在暴亂事件結束後，麥康諾6日晚間在國會以「一場失敗的叛亂」譴責川普支持者的行為；華盛頓郵報7日報導，趙小蘭在寫給員工電郵草稿透露辭職決定，沒過多久，趙小蘭就在推特貼上全文，並說「為美國運輸部服務是畢生榮幸。」

教育部長狄弗斯7日因國會暴亂向川普提辭呈，她在給川普的信中寫道：「毫無疑問，你的言論影響了局勢，對我來說這是一個轉折點。」

博明的辭職訊息是由國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）證實，歐布萊恩沒提及請辭原因，讚許博明的工作使得美國乃至世界，對中國共產黨造成的威脅有了覺醒。美國有線電視新聞網（CNN）報導，正是川普對示威者的態度導致博明請辭。

CNN報導也提到，歐布萊恩自己都在考慮為暴亂請辭。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

自2015年就為川普工作的第一夫人梅蘭妮亞幕僚長葛瑞珊（Stephanie Grisham）6日請辭，立即生效，未說明請辭原因；CNN引述官員說法表示，葛瑞珊辭職決定是受到川普支持者在國會的暴力示威影響。

另外，美國駐北愛爾蘭特使、前白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)7日早晨接受CNBC新聞頻道專訪時說，6日晚間已經打電話向國務卿龐培歐(Mike Pompeo)請辭。穆瓦尼說，在電話中告訴龐培歐，已經無法繼續留在川普政府，「我沒辦法，我做不下去」。

穆瓦尼受訪時說：「有些幕僚選擇留下來，我跟其中一些人談過，他們選擇留著的原因是，擔心川普總統可能找一些更糟糕的人過來填補空缺。」