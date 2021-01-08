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美駐聯合國大使下周訪台灣 北京批最後的瘋狂

本報系記者／連線報導
即將訪台的美國駐聯合國大使克拉夫特去年在推特發文挺台，附上的照片有台灣黑熊布偶。(圖／翻攝自克拉夫特推特)
即將訪台的美國駐聯合國大使克拉夫特去年在推特發文挺台，附上的照片有台灣黑熊布偶。(圖／翻攝自克拉夫特推特)

國務卿龐培歐7日以聲明宣布，駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)將訪問台灣美國駐聯合國代表團也宣布，克拉夫特將在13至15日訪問台灣，也將根據美國的「一個中國」政策，強化美國政府對台灣國際空間的持續支持。

中國外交部發言人華春瑩7日除表達譴責，還痛批川普政府「少數反華政客不斷上演最後瘋狂」，不擇手段利用所剩任期破壞中美關係。

前日才發生川普煽動川粉暴民攻占國會事件，川普政府選在新任總統拜登20日就職前一周派克拉夫特訪問台灣，時機敏感也尷尬；不過，熟悉此事的台灣政府高層官員向本報透露，此案安排已有一段時間，並非即興之作。

駐聯合國代表團表示，「一中政策」依循台灣關係法、美中三項聯合公報與對台六項保證。

克拉夫特14日將在台外交部外交及國際事務學院演說，談台灣對國際社會的貢獻，以及台灣有意義擴大參與國際組織的重要性。

龐培歐在聲明中表示，儘管中共試圖削弱台灣在民主的巨大成功，台灣民主仍蓬勃發展，台灣展現的是一個自由中國所能達到的成就。

台外交部發言人歐江安7日表示，克拉夫特此行是現任美國駐聯合國常任代表首次訪問台灣；總統府發言人張惇涵說，克拉夫特曾多次公開支持台灣的國際參與，對持續深化台美合作夥伴關係有正面助益。

台黨政人士說，克拉夫特此行延續川普政府對台友好的政策，台方當然樂見台美關係持續有所突破，且照理說這應算是政府一大政績，但礙於時逢白宮將易主、美國處於政權交接期，加上不是台方主動發動，台方將會保守處理，不會太高調進行。

龐培歐將隨著川普政府在20日離任，任期倒數階段，龐培歐密集推文詳述其外交政績，他7日推文表示，「我們和台灣友人站在一起，過去三年來川普政府對台軍售超過150億美元，歐巴馬政府呢？8年140億美元。」

龐培歐推文註記要「算算數學」，並在推文貼上中華民國國軍照片。

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