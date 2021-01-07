拜登將提名聯邦上訴法院法官加蘭德任司法部長

聯邦上訴法院法官加蘭德將獲拜登提名出任司法部長。(美聯社)

民主黨可望掌握參院多數之際，多家媒體報導，總統當選人拜登 決定提名 聯邦上訴法院法官加蘭德出任司法部長，期盼與多數黨和少數黨領袖共同推動重要內閣官員提名；加蘭德曾因兩黨對抗而與大法官失之交臂，他個人備受兩黨敬重，曾獲重要的共和黨參議員發言支持。

加蘭德(Merrick Garland)在2016年時曾獲時任總統歐巴馬提名接替去世的保守派大法官史卡利亞(Antonin Scalia)，但在參院遭到共和黨以「留給新總統提名才是正道」為由反對，擱置其任命聽證；風水輪流轉，去年10月底，川普 挾共和黨的參院多數，提名聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)，接替逝世的大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)。

川普2017年開除時任聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)後，曾考慮提名加蘭德接任，當時共和黨參議院領袖麥康諾(Mitch McConnell)、參議員李麥克(Mike Lee)和柯林斯(Susan Collins)都曾表態支持加蘭德出掌FBI，稱讚加蘭德正直、獨立，並認為加蘭德可望獲得兩黨支持；麥康諾當時還曾當面向川普推薦過加蘭德。

川普好友、參議員葛理漢(Lindsey Graham)上個月也說，願支持加蘭德出任司法部長。

這次拜登挑選司法部長過程中，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)、阿拉巴馬州聯邦參議員瓊斯(Doug Jones)與前代理司法部長葉慈(Sally Yates)都在口袋名單中，加蘭德最後脫穎而出。

紐約時報報導，憑藉加蘭德的聲譽及信念，拜登的任命意味著期待加蘭德恢復司法獨立，並鼓舞被川普摧毀的司法士氣。

美聯社報導，拜登打算在7日宣布提名加蘭德，加蘭德立即面臨的挑戰遍及國家與政黨之間，美國在歷經數月的大規模種族民權的動盪後，還有全國警務改革待推動。

在政黨部分，聯邦檢察機構已開始調查拜登次子杭特(Hunter Biden)的稅務紀錄，很多民主黨人要求調查卸任總統的川普；若川普遭調查，範圍可能涉及其個人、扈從和歷任內閣官員。

拜登曾說，無意在上任總統後下令對川普進行司法調查。

喬治亞州複選開票，民主黨兩位參議員均自行宣布當選。拜登6日表示，未來要和聯邦、地方及兩黨共同合作對抗疫情，也將與多數黨和少數黨領袖一起推動重要內閣官員提名。

拜登也說，他已提名了國安、國防、財政和國土安全等部長候選人，希望參院能盡速通過；通過國會確認提名後，到了國家翻到下一頁的時機，相信美國可以做到。