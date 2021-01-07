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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

90年來… 連任總統失敗、又丟參眾兩院 川普第1人

編譯林育正／綜合6日電
川普總統是1932年以來，第一位連任敗選、又丟失兩院的總統。圖為他6日評論國會騷亂事件。 (歐新社)
川普總統是1932年以來，第一位連任敗選、又丟失兩院的總統。圖為他6日評論國會騷亂事件。 (歐新社)

川普總統11月的敗選不僅讓他成為近代較罕見連任失敗的總統之一，現在更因喬治亞州參議員複選丟失參院多數優勢，成為1932年以來，也是近90年來第一位敗選、又丟失兩院的總統。

川普為美國歷史上，第十位競選連任失利的總統。不僅如此，喬州參議員選舉，民主黨候選人奧薩夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)，也都成功以些微差距擊敗共和黨籍參議員普度(David Perdue)和羅夫勒(Kelly Loeffler)，讓原本參院多數優勢，形成50比50的平局。

共和黨在2018年丟失聯邦眾院多數優勢，去年選舉雖然多人翻盤，但民主黨仍占多數；接著總統大選由民主黨候選人拜登拿下，現在參院又形成平手，陷入僵局時將由副總統當選人賀錦麗投下關鍵一票，川普和共和黨的三大選舉完全挫敗。

川普這下也成為經濟大蕭條以來，首位在同一任期內，同時輸掉三大選舉的總統；美國歷史上，還有其他五位總統經歷同樣的窘境。

上一位輸掉連任，且丟掉參眾兩院的總統為1932年的胡佛(Herbert Hoover)；而近代前兩位連任失利的總統則是卡特(Jimmy Carter)和老布希(George H.W. Bush)，綜觀美國歷史相當罕見。

民主黨籍的卡特於1976年當選總統時，參眾兩院接由民主黨掌控；當他於1980年敗選時，雖然兩院的多數遭到削弱，但在眾院仍保有一定優勢。共和黨籍的老布希1988年當選時，兩院皆在民主黨手上，而他1992年連任失利時，共和黨在兩院的人數也隨之減少。

不過現在對川普和共和黨來說，差距兩院的劣勢並不算太大。當川普2016年勝選時，共和黨在參院握有52席，目前則是50席；當時掌握55%的眾院席位，現在則是49%。

雖然丟失兩院，但民主黨並未能取得龐大多數優勢。儘管如此，一次輸掉連任與兩院，將影響後人對川普的評價。

川普總統因喬治亞州參議員複選丟失聯邦參院多數優勢，成為1932年以來，第一位敗選...
川普總統因喬治亞州參議員複選丟失聯邦參院多數優勢，成為1932年以來，第一位敗選、又丟失兩院的總統。圖為川粉在洛杉磯揮舞著國旗。(Getty Images)
川普總統因喬治亞州參議員複選丟失聯邦參院多數優勢，成為1932年以來，第一位連任...
川普總統因喬治亞州參議員複選丟失聯邦參院多數優勢，成為1932年以來，第一位連任敗選、又丟失兩院的總統。圖為川粉戴著有川普照片的口罩。(Getty Images)

民主黨 共和黨 川普

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