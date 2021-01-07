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新書將出版 FBI前局長柯米：川普下台後 不應被起訴

記者顏伶如／綜合報導
聯邦調查局(FBI)前局長柯米在即將出版的新書中寫道，拜登新政府的司法部長要以「營造信任」為目標，不應起訴屆時已經下台的川普。(Getty Images)
聯邦調查局(FBI)前局長柯米在即將出版的新書中寫道，拜登新政府的司法部長要以「營造信任」為目標，不應起訴屆時已經下台的川普。(Getty Images)

2017年遭川普總統開除的聯邦調查局(FBI)前局長柯米(James B. Comey)，在下周即將出版的新書中寫道，拜登新政府的司法部長要以「營造信任」為目標，不應起訴屆時已經下台的川普。

柯米所寫的新書「搶救司法：真相、透明化與信任」(Saving Justice: Truth, Transparency and Trust，暫譯)將於12日發行；2017年5月，柯米突然遭川普開除，川普多次在公開發言中羞辱柯米，並說要讓柯米坐牢。

60歲的柯米在書中寫道，不管證據多麼明顯，已經下台的川普都不應遭到聯邦起訴；他說，拜登上台後任命的司法部長，無論掌握特別檢察官穆勒(Robert Mueller)留下具有說服力多麼高的證據，或者從川普與色情片女星緋聞案、金融詐騙取得的有力證據，都不應該對川普展開犯罪調查。

根據新書截錄，柯米寫道：「雖然在真空狀態下，起訴這些案件都是合情合理的，但下一任司法部長的任務，應該是營造美國民眾的信任。」柯米當年突然被拔官，引發後來的穆勒「通俄案」調查。

柯米第一本著作「更高的忠誠」(A Higher Loyalty)在2018年4月出版，2020年拍成HBO迷你影集「柯米法則」(The Comey Rule)。

柯米表示，新書是以「一般平民百姓」的身分寫的，不是法律專家或歷史學者，出書的目的是希望協助美國重建被川普摧毀的機制。柯米是在川普連任失利之後，完成新書寫作。

在柯米新書內容曝光之際，6日傳出拜登將提名聯邦上訴法院法官加蘭德(Merrick Garland)出任司法部長；加蘭德在2016年時曾獲時任總統歐巴馬提名，欲接替去世的保守派大法官史卡利亞(Antonin Scalia)，在參院遭共和黨擱置其任命聽證。

川普 司法部 拜登

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