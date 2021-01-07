CDC：美21例打新冠疫苗後過敏 機率比流感高但仍極低

聯邦疾病防治中心(CDC )6日釋出的研究報告指出，少數民眾在接種由輝瑞藥廠(Pfizer)及德國生技公司BioNTech研發的新冠肺炎疫苗後，發生極嚴重的過敏 反應，甚至威脅到生命，但目前未傳出任何死亡案例；而新冠疫苗引發過敏的機率雖然比流感疫苗 高出十倍，CDC仍稱過敏現象極為罕見，會持續監控並呼籲民眾接種。

該報告指出，去年12月14日至23日期間至少21人接種第一劑輝瑞疫苗後出現過敏反應，當時已有190萬劑疫苗被施打，意即每100萬接種疫苗的人只有11.1人出現過敏反應；不過對照流感疫苗過敏率的百萬分之一人，相差仍有十倍。

CDC國家免疫和呼吸系統疾病中心主任南西‧梅森尼爾(Nancy Messonnier)6日說：「雖然和流感疫苗發生過敏的機率相比看起來好像很高，但我向你們保證，新冠疫苗發生過敏的機率仍非常低。我認為感染新冠肺炎的風險還是很大，接種疫苗仍勢在必行。」

對輝瑞疫苗過敏的人年齡介於27歲至60歲之間，大多為女性，男性僅兩人，不過CDC認為也可能是因為目前女性接種疫苗的比率高過男性的緣故。

過敏案例中有17人都有過敏史，他們的過敏源包括熱帶水果、蜜蜂或黃蜂、雞蛋、帶殼海鮮、貓、盤尼西林(Penicillin)和類固醇，其中71%的案例在接種後15分鐘內就出現過敏反應，整體來說過敏發生的時間介於2至150分鐘內；此外，有兩人先前曾分別對狂犬病和HINI流感疫苗過敏的紀錄，七人曾發生過敏性休克。

過敏患者有90%接受腎上腺素(Epinephrine)治療，是一種利用賀爾蒙放鬆呼吸道肌肉的治療方式，另外還有四人曾住院，其中三人甚至住過加護病房；但根據CDC的後續追蹤資料，有20人都已經完全康復並回到家中。

另外，CDC也指出，目前僅一人在接種莫德納(Moderna)疫苗後出現呼吸困難和喉嚨腫脹的過敏現象，但專家認為造成兩家疫苗過敏人數落差懸殊，和莫德納疫苗通過授權的時間較晚有關。