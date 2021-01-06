疫情拖垮經濟 房市卻大好 恐加劇不平等

新低房貸利率、遠距辦公和住房短缺，促成購屋潮並推高房價 ；房市為少數受新冠肺炎拖累整體經濟卻逆向成長的產業之一，預料今年會繼續成長；新冠肺炎疫情 造成的經濟不景氣正推動美國房市發展，加劇不平等惡化的疑慮。

數以百萬計美國人仰賴聯邦法拍屋保護和房貸寬限計畫以防墜入疫情財務深淵，而已經被逼遷或拖欠房貸者則更難改善信用，高漲的房價則讓潛在買家面臨更艱難的財務挑戰；儘管房市出現小景氣且有利屋主，經濟不景氣卻讓更多民眾難以買下第一棟房屋。

全國房地產經紀協會(National Association of Realtors)表示，2020年夏季的房價中位數首度突破30萬元。

正大聯合國際會計師事務所(Grant Thornton)助理經濟分析師葉琳娜‧馬列耶夫(Yelena Maleyev)說：「隨著我們進入2021年且各種補助失效，可能會有更多家庭的信用評分面臨負面影響，進而影響他們的借貸能力，他們需要更多政府協助。」

總統當選人拜登 提出多項計畫擴大供應可負擔住宅，協助家庭首購房屋，包括1000億元的可負擔住宅基金和1萬5000元的稅務抵免，降低首購屋的頭期款成本；此外，拜登也提議對低收入戶家庭減稅，並加強相關法律，杜絕歧視，但這些法案都需要經過國會認可。

疫情初期的危機一度重創房地產，但受惠於聯準會(Fed)的多項幫助，諸如減息，穩定購入房貸債券等，房市先跌後升。

全美抵押貸款銀行家協會(Mortgage Bankers Association，簡稱MBA)預測，銀行和貸款者2020年核准超過3兆5000億元房貸，這是2003年以來最多。

去年約1兆4000億元房貸為首購家庭，較2019年增加16%，也比2005年的上次高峰期還多。

MBA預測，房貸利率驟降，也促成房貸再融資，此次較2019年增加109%。

MBA首席經濟學者佛拉坦東尼(Mike Fratantoni)說：「各州重啟後，購買申請量便開始飆升。」

佛拉坦東尼說，房市需求推高年度房價約10%。