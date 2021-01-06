1月15日未收到600元紓困金 報稅時可申報抵稅

聯邦政府為年收入7萬5000元以下民眾單次發放的600元紓困 現金支票 ，上周已陸續寄出。根據疫情經濟紓困法案條文，1月15日是國稅局 (IRS)與財政部發放紓困支票的期限，還沒有收到紓困支票的民眾應先上網查詢，若過了1月15日還沒收到紓困支票，則可在申報2020年聯邦個人所得稅時，向國稅局申請扣抵。

紓困法案規定，1月15日前國稅局與財政部將完成紓困現金支票發放，包括直接匯入民眾銀行帳戶，或者寄發紙本傳統式支票及經濟紓困預付式簽帳卡(Economic Impact Payment prepaid debit card，EIP card)。

倘若到1月15日期限，卻還沒收到紓困支票，或者收到紓困支票金額低於預期，納稅人則可在申報2020年聯邦個人所得稅時，向國稅局申請「紓困退款抵免」(Recovery Rebate Credit)。如果2020年春季第一回合發放的紓困現金支票都沒領到或少領，同樣也可以在這次報稅時申請扣抵。

由於報稅截止日期為今年4月15日，對於必須等到申報所得稅時才提出扣抵的納稅人來說，意味著紓困現金將會延後到手。如果納稅人向國稅局申請延期報稅(extension)，獲得紓困現金的時程也將更加延後。

稅務專家指出，國稅局處理「紓困退款抵免」的速度快慢如何，目前仍無法確知。

國稅局表示，第一批600元紓困現金支票已於2020年12月29日直接存入民眾銀行戶頭，目前仍在持續發放中；這筆直接匯入的款項，某些銀行戶頭可能顯示「待處理」(pending)或「臨時」(provisional)狀態。

國稅局表示，紓困現金支票是直接匯入存檔紀錄裡的納稅人銀行帳戶，或寄出支票到資料庫裡的通訊地址，民眾無法向國稅局申請變更發放方式，例如不能申請存入新的銀行戶頭。如果因為銀行戶頭已經關閉，使得國稅局無法將現金支票存入，納稅人將必須等到報稅時申請「紓困退款抵免」。