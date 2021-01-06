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喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

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紅、藍選民「跨黨投票」 喬州複選各有考量

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州參議員5日複選選情激烈，選舉結果可能要到周末才會出爐。圖為參議員普度的支持者拉票。(美聯社)
喬治亞州參議員5日複選選情激烈，選舉結果可能要到周末才會出爐。圖為參議員普度的支持者拉票。(美聯社)

牽動華府政治生態新發展的喬治亞州兩席聯邦參議員複選，5日投票結束，當天在喬州士麥納(Smyrna)一處投票所投票的共和黨選民說，由於美國面臨環保、稅務、族裔等問題待解決，因此他第一次投票支持民主黨籍候選人；不過，也有民主黨籍選民為了防範民主黨「一黨獨大」，而將選票投給了共和黨候選人。

士麥納居民史瓦尼(Joe Swaney)5日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，他長久以來都是共和黨員，但由於環保、課稅、種族多元化等議題需要解決，這次選舉把票投給了民主黨候選人；他說，希望民主黨籍候選人當選後進入參院，能夠協助、推動並落實總統當選人拜登的政策。

若民主黨兩席全拿，兩黨在參院將呈現50票對50票，表決時由新任副總統賀錦麗投下關鍵一票的局面。倘若共和黨兩席都贏，則在參院擁有52票多數。假如兩黨在此次複選各贏一席，共和黨、民主黨在參院的席位之比為51票對49票。

史瓦尼受訪時表示，複選之前發生了一些事情，讓人感到頗為沮喪，不過他選擇不予理會，把目光放在需要解決的議題上。

民主黨若在喬州複選獲得壓倒性勝利，將為國會推出規模更龐大的經濟振興方案開啟大門，但同時企業稅則可能調漲，為投資人帶來壓力。

投顧集團「科溫華盛頓研究」(Cowen Washington Research)政策分析師克魯格(Chris Krueger)4日在給客戶的研究報告中指出，喬州複選對於未來兩年的國家預算、稅收、政策制定都有關鍵影響。

不過，56歲喬州選民詹姆士(Will James)則說，這次投票「清一色投給共和黨」。他說：「我相信權力制衡，我不願意任何政黨一黨獨大。」

67歲選民查姆畢斯(Henry Dave Chambliss)在亞特蘭大市中心區投票所投票，也是投給了兩位共和黨候選人。他說，希望共和黨保持參院多數，以便確保拜登政府不會向極左派靠攏。

他表示：「我算是小有成就，我知道他們會想針對我的收入課稅，我從小就是南部民主黨員，但我只盼望某些溫和路線的聲音能夠被聽到，凡事都保持中間之道。」

喬治亞州參議員5日複選選情激烈，選舉結果可能要到周末才會出爐。圖為參議員普度的支...
喬治亞州參議員5日複選選情激烈，選舉結果可能要到周末才會出爐。圖為參議員普度的支持者拉票。(美聯社)

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