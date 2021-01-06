我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

新年後疫情飆升！加州再破單日確診紀錄 7萬4135例

2000元紓困支票有吸引力 讓民主黨選情占優

編譯陳韻涵／綜合5日電

喬治亞州兩位民主黨籍候選人在5日的複選中，仰仗民粹主義的經濟訊息並擁護民主黨領導參院的前景，這是其他州參議員選舉候選人沒有的優勢。

共和黨無論現任參議員羅夫勒(Kelly Loeffler)或任期甫屆滿的普度(David Perdue)誰贏，共和黨都能保有參院掌控權。

總統當選人拜登是1992年以來首位在喬州獲勝的民主黨候選人，但除非民主黨參議員候選人奧薩夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)大獲全勝，否則拜登也會成為1989年以來，首位入主白宮但所屬政黨未能掌握參眾兩院的總統。

奧薩夫和沃諾克口徑一致，允諾將在勝選後發放2000元紓困支票給美國人，這是獲得民主黨和川普總統支持的民粹政策，惟參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)反對此法案。

拜登說：「他們的選舉將化解華府阻撓發放2000元紓困金的障礙，但若你們把普度和羅夫勒送回華府，這些支票就會落空；很簡單，權力掌握在你們手中。」

奧薩夫和沃諾克都積極推動2000元紓困支票的提議，並將這場選舉定調為對國會是否會通過基本工資15元法案、基礎建設封包以及新冠肺炎復甦經費的公投，前述三項都是共和黨表態將阻撓的議案。

民主黨運用民粹情緒，將羅夫勒和普度描繪成為利用疫情斂財的惡人。

拜登說，這兩位共和黨人「對川普效忠，而非美國憲法」。

奧薩夫把羅夫勒和普度比作經濟大蕭條(Great Depression)時期著名的鴛鴦大盜「邦妮和克萊德」(Bonnie and Clyde)，批評兩人為「美國政治貪腐的邦妮和克萊德」。

沃諾克則說羅夫勒「發疫情財」，質疑「誰會這麼做？」

民主黨 拜登 共和黨

上一則

疫情拖垮經濟 房市卻大好 恐加劇不平等

下一則

紅、藍選民「跨黨投票」 喬州複選各有考量

延伸閱讀

拜登就職日 川普去蘇格蘭打球？蘇首席大臣：不准入境

拜登就職日 川普去蘇格蘭打球？蘇首席大臣：不准入境
CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選

CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選
可能二度大轉彎！紐交所傳評估恢復中3大電信下市案

可能二度大轉彎！紐交所傳評估恢復中3大電信下市案
微軟、高盛、輝瑞等近200家企業執行長 籲國會承認拜登當選

微軟、高盛、輝瑞等近200家企業執行長 籲國會承認拜登當選

熱門新聞

儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44

1張圖看疫情：全美逾2082萬確診 洛杉磯郡逼近83萬

2021-01-05 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24
參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell，圖） 在院會表示，反對2000美元的紓困提案。紓困金額之爭成了美國總統川普與所屬政黨的茶壺風暴。美聯社

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

2020-12-29 16:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說