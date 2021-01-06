2000元紓困支票有吸引力 讓民主黨選情占優

喬治亞州兩位民主黨 籍候選人在5日的複選中，仰仗民粹主義的經濟訊息並擁護民主黨領導參院的前景，這是其他州參議員選舉候選人沒有的優勢。

共和黨 無論現任參議員羅夫勒(Kelly Loeffler)或任期甫屆滿的普度(David Perdue)誰贏，共和黨都能保有參院掌控權。

總統當選人拜登 是1992年以來首位在喬州獲勝的民主黨候選人，但除非民主黨參議員候選人奧薩夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)大獲全勝，否則拜登也會成為1989年以來，首位入主白宮但所屬政黨未能掌握參眾兩院的總統。

奧薩夫和沃諾克口徑一致，允諾將在勝選後發放2000元紓困支票給美國人，這是獲得民主黨和川普總統支持的民粹政策，惟參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)反對此法案。

拜登說：「他們的選舉將化解華府阻撓發放2000元紓困金的障礙，但若你們把普度和羅夫勒送回華府，這些支票就會落空；很簡單，權力掌握在你們手中。」

奧薩夫和沃諾克都積極推動2000元紓困支票的提議，並將這場選舉定調為對國會是否會通過基本工資15元法案、基礎建設封包以及新冠肺炎復甦經費的公投，前述三項都是共和黨表態將阻撓的議案。

民主黨運用民粹情緒，將羅夫勒和普度描繪成為利用疫情斂財的惡人。

拜登說，這兩位共和黨人「對川普效忠，而非美國憲法」。

奧薩夫把羅夫勒和普度比作經濟大蕭條(Great Depression)時期著名的鴛鴦大盜「邦妮和克萊德」(Bonnie and Clyde)，批評兩人為「美國政治貪腐的邦妮和克萊德」。

沃諾克則說羅夫勒「發疫情財」，質疑「誰會這麼做？」