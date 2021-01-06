美國郵政遞送延誤 喬州複選結果還得等

喬治亞州參議員5日複選選情激烈，選舉結果可能要到周末才會出爐。圖為選民排隊投票。(美聯社)

喬治亞州參議員5日複選投票 5日晚間結束，由於選情激烈，加上本次選舉允許提早投票，最終選舉結果可能要到本周末才會出爐；增加變數的還有數千張由駐外美軍投下的選票，這些選票因為美國郵政 遞送延誤可望在選後送達，雖然占比不高，卻可能左右參院落入誰手。

喬治亞大學助理教授麥當納(Anthony Madonna)告訴財經網站MarketWatch：「選舉拉鋸，我預期情況會類似總統選舉。」

羅格斯大學民調主任阿什麗．孔寧(Ashley Koning)表示：「這場選舉會跟11月大選很像，5日晚間恐難有任何贏家，因為喬州 有提早投票，而且目前平均民調難分難捨。」

孔寧指出，民眾可能看到相反的開票結果，就跟去年底總統選舉一樣，初步開票和當天計票結果中領先和落後的候選人可能不同。

民主黨樂觀看待，目前有31%非裔選民提早投票，高於大選時的28%；共和黨則仰賴鄉村出現高投票率以領先民主黨，不過共和黨陣營擔心，川普抨擊總統選舉的言論可能阻礙支持者出來投票。

根據「聯邦投票協助計畫」(FVAP)數據，在註冊和自動收到複選不在籍選票的2萬6418人中，喬州在去年11月3日選舉收到逾1萬8000名海外選民和駐外美軍寄回的選票；喬州州務卿辦公室拒絕透露11月以來有多少新選民登記。

如果美軍與海外選民在大選時收到選票，就會自動收到不在籍選票，但是新選民必須在去年12月7日前登記；喬州所有郵寄選票必須蓋有5日的郵戳，並在8日以前送達才會列入計算。

雖然這群選民在喬州720萬名註冊選民中僅占一小部分，但選舉分析師認為，他們足以撼動選舉結果並決定參院將由民主黨或共和黨控制。

這群海外選民和美軍因為多國疫情、宵禁和郵寄延誤，再加上美國郵政的郵寄業務延誤，他們的選票恐會遲到；不少人只好尋求私人快遞業者、每日追蹤郵票寄送進度，並自行聯繫地方選舉辦公室確認選票是否送達；有些人的選票已提前一個月寄出到仍未送達。