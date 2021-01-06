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新年後疫情飆升！加州再破單日確診紀錄 7萬4135例

到底該救誰？ 全美染疫住院數再創紀錄 醫院擠爆成災

記者胡玉立╱綜合報導
加州洛杉磯郡的新冠疫情極為嚴重，醫院床位根本不夠用。圖為洛杉磯市內新冠檢測的指引牌示。(Getty Images)
加州洛杉磯郡的新冠疫情極為嚴重，醫院床位根本不夠用。圖為洛杉磯市內新冠檢測的指引牌示。(Getty Images)

全美部分地區受假期旅行聚會活動衝擊，醫院體系處在臨界點。新冠追蹤紀錄顯示，全美4日染疫住院病患達12萬8200人，再度創下紀錄。部分州警告，「最壞情況可能即將到來」。加州公衛官員形容現況是場「災難」，醫院正面臨「到底該救誰」的慘境。緊急醫療當局已對洛杉磯郡救護人員下令，瀕死患者若無法在現場急救復甦，就不要送醫。

加州至少有兩地醫院加護病房已用盡，光是洛郡就有7600多人因染疫住院，21％在加護病房。洛縣西達賽奈醫院(Cedars-Sinai Medical Center)營運長史密斯(Jeffrey Smith)說：「郡緊急醫療服務(EMS)部門發出命令是特別針對因心臟驟停而無法在院外復甦的患者制定。這些患者送醫後存活率非常低，此時送醫只是徒勞。」

洛郡政委員蘇麗絲(Hilda Solis)表示，「醫院已宣告『內部災難』，須找教堂或體育館放置病床。醫護人員身心疲憊不適。」洛縣衛生局長費若(Barbara Ferrer)表示，「這是場災難。每15分鐘就有一人染疫死亡。案例增長可能會因新年假期派對和旅客返家持續數周，我們很可能會在1月經歷整個疫情最糟的情況。」

EMS部門上周向救護人員發布備忘錄寫道：「疫情嚴重影響醫院收受EMS和911病患，鈍性創傷和非創傷性院外心臟驟停(OHCA)成年患者，若在院外未能經心肺復甦急救重建自發性循環(ROSC)，不得送院。」

洛杉磯消防局EMS主管埃克斯坦(Marc Eckstein)表示，當局敦促民眾除非確實需要，否則不要撥打911。他說，「目前我們面臨的最大挑戰之一，就是派出救護車。對醫院系統來說，接下來四到六周時間，將非常危急，情況可能會更糟。」

由於染疫患者激增導致補充氧氣設備短缺，某些患者可能無法獲得氧氣供應協助。加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，為因應洛縣和聖荷昆谷(San Joaquin Valley)氧氣短缺，上周已成立「氧氣工作隊」，持續與地方和州合作夥伴合作，將氧氣罐送往最需要的醫院設施。

加州身為全美人口最多的州，新冠肺炎病例也最多。但住院病人數量龐大和增長率驚人是醫院瀕臨崩潰主因。加州公衛廳表示，截至5日，加州已有2萬2000多名染疫患者住院，逾2萬7000人死亡，光5日一天就有368人死亡。

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