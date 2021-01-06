新冠疫苗接種太慢 佛奇：很快日達100萬劑

公衛專家佛奇表示，美國施打新冠疫苗的速度正在提升。圖為在喬治亞州奧古斯塔大學醫務中心所保存的莫德納疫苗。(美聯社)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)5日表示，雖說新冠疫苗 展開接種三周以來，注射人數不理想，但他估計全國很快就會達到每天接種至少100萬劑；佛奇不忘警告，接下來幾周新冠病例可能大增。

美聯社報導，疫苗接種展開已達三周，但速度遲緩，令公衛官員及民眾同感沮喪，截至5日早晨，已配送各州的疫苗只接種約三分之一。聯邦疾病防治中心(CDC)指出，目前送出的疫苗超過1700萬劑，截至5日上午，估計接種人數為480萬；這個數字可能因呈報延誤而偏低，但遠低於專家原先的預期。

佛奇表示，任何大規模接種計畫一開始一定會有瑕疵，但目前速度已加快到每天約50萬例，所以他認為小毛病已經克服了。

佛奇指出，假期季已結束，「做順了就會加快，我認為我們可以每天接種100萬劑，甚至更多」；他另認為，總統當選人拜登宣稱就任前100天要接種1億劑的目標「很務實重要，可以辦得到。」

美聯社認為，鑒於目前疫苗數量不足，還要配送，因染疫住院人數又告大增，各州郡要施打疫苗遭逢後勤困難，所以佛奇的估計很樂觀。佛奇指出，加州病例大增，目前醫療院所人滿為患，醫護人員忙得筋疲力竭，假期家族聚會、出外旅行，更叫疫情 火上加油。

佛奇估計，接種疫苗的國人要到七成及八成五之間，才能達成「群體免疫」，也就是接種人數要到2億8000萬人。他希望今年夏末秋初之前，能達成這個目標。

佛奇表示，新冠疫情已造成全國超過35萬人死亡，接下來幾周還會大增，「事態只怕更形棘手。」

但佛奇援引1947年紐約市不到1個月就替600萬人接種疫苗，成功對抗天花疫情為例，支持自己的樂觀估計，他說，「當時我才六歲，名列其中。」