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延長輝瑞新冠疫苗接種間隔多救人？FDA：沒科學根據

編譯陳韻涵林育正╱綜合5日電
FDA警告醫護人員，切勿逕行更改接種新冠疫苗的時程，否則將危害大眾健康。輝瑞疫苗建議間隔21到28天注射兩劑。圖為全美首批接受第一劑輝瑞疫苗注射的紐約主任護士琳賽(左)，4日再接受注射第二劑疫苗，完成療程。(Getty Images)
FDA警告醫護人員，切勿逕行更改接種新冠疫苗的時程，否則將危害大眾健康。輝瑞疫苗建議間隔21到28天注射兩劑。圖為全美首批接受第一劑輝瑞疫苗注射的紐約主任護士琳賽(左)，4日再接受注射第二劑疫苗，完成療程。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)警告醫護人員，切勿逕行更改接種新冠疫苗的時程，否則將危害大眾健康；世界衛生組織(WHO)亦建議依據輝瑞(Pfizer)疫苗建議的間隔21到28天注射兩劑；另外民調顯示，民眾對疫苗信任已漸增。

FDA目前核准輝瑞與莫德納(Moderna)兩新冠疫苗，輝瑞的兩劑疫苗間隔21天接種，莫德納疫苗則可間隔28天。藥廠官方表示，當按照間隔接種，兩種疫苗保護成人的效能都有95%。

FDA得知醫界盼在疫苗有限的情況下，延長兩劑接種的時間間隔，或讓混搭兩種疫苗讓更多人免疫。不過，兩劑疫苗的接種間隔將拉長，恐怕影響其效力。

FDA表示，這樣的做法「過於草率，且毫無事實根據」；此外，藥廠在臨床試驗期間，研究人員僅追蹤沒能按時接種的受試者一小段時間，因此無法確定只注射一劑的免疫力能維持多久，「我們了解改變接種的時程，能讓更多人接接受注射但可能造成反效果。」

世衛免疫戰略諮詢專家組(SAGE)負責人克拉維奧托(Alejandro Cravioto)說：「我們強烈建議人們遵照21到28天的間隔接種輝瑞疫苗，SAGE允許部分疫苗供應吃緊的國家或地區，延遲幾周配送第二劑疫苗，以便讓最大化的群體受惠於第一劑疫苗。」

目前全美接種疫苗的行動進度遠遠不如預期，白宮官員原定去年底讓2000萬人注射，但聯邦疾病防治中心(CDC)統計，截至4日僅450萬人接種第一劑。

SAGE主任豪巴赫(Joachim Hombach)說：「英國已考量當前疫情，允許高達12周的彈性，延遲注射第二劑疫苗；我們了解各國疫情的考量，但也要提醒如此做法缺乏經驗數據支持。」

「今日美國報」最新民調顯示，民眾對於接種新冠疫苗的意願，已從去年9月的50%增至60%；丕優研究中心(Pew Research Center)去年11月的民調則指出，有60%受訪者說願意接種疫苗，高於9月調查時的51%。

FDA警告醫護人員，切勿逕行更改接種新冠疫苗的時程，否則將危害大眾健康。輝瑞疫苗...
FDA警告醫護人員，切勿逕行更改接種新冠疫苗的時程，否則將危害大眾健康。輝瑞疫苗建議間隔21到28天注射兩劑。圖為全美首批接受第一劑輝瑞疫苗注射的紐約主任護士琳賽(左)，4日再接受注射第二劑疫苗，完成療程。(Getty Images)

疫苗 FDA 民調

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