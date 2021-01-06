中「疫苗樂透」？加州醫院存放莫德納疫苗冰櫃故障 急找850人接種

莫德納疫苗。(美聯社)

北加州一間醫院存放莫德納(Moderna)新冠疫苗 的冰箱故障後，迫使當局必須在疫苗壞掉前緊急分配，最後迅速為850人接種；無獨有偶，華府 一名法學院學生近日幸運獲得接種機會，由於原本要接種疫苗的一線人員未到現場，而疫苗解凍後即將失效，便由該名學生與其朋友接種。

蒙多西諾郡(Mendocino County)基督復臨健康烏克亞河谷醫療中心(Adventist Health Ukiah Valley Medical Center)發言人溫尼格(Cici Winiger)表示，該院4日斷電，冷凍櫃也跟著失去功能，院方僅有兩個半小時分配裡面的疫苗，因為疫苗在室溫僅能存放12個小時。

該院送200劑疫苗給蒙多西諾郡公衛單位為該郡員工接種，包括警察、監獄職員和囚犯；80劑分送至療養院；同時醫院廣發社群貼文和簡訊，一篇徵召醫療人員到四個輪班診所，另一篇則告訴職員想打疫苗就現身，剩下的疫苗將採先來先接種。

烏克亞市協助位市府員工、教師和協助遊民員工接種疫苗，許多接種者為一般民眾；溫尼格表示，該院狂發簡訊告知職員與合作單位，但多半時候靠口耳相傳。

雖然新冠疫苗施打對象目前僅限醫護和一線人員，但華府法學院學生麥克米蘭(David MacMillan)1日晚間和友人偶遇「天上掉餡餅」，他們去超市Giant時被藥局人員「攔截」，問道「我手上有兩劑疫苗，如果不讓人接種的話就得扔掉，你們要打莫德納新冠疫苗嗎？」

由於原要接種疫苗的一線人員未現身，迫於疫苗即將失效，依照華府衛生局指示，為避免浪費疫苗，可將疫苗給任何願意接種的人。

兩人並未過多遲疑，這是他們接種的第一劑新冠疫苗，數周後還將接種第二劑；麥克米蘭將這段經歷拍成影片分享到抖音 (Tiktok)；他說，當下假消息滿天飛，讓大家看到重要正面的事情很重要，他隨後也在抖音分享接種後出現輕微頭痛症狀，但整體感覺很好。