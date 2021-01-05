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拜登內定國安顧問：新政府將終結中國「貿易濫用」

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府內定國家安全顧問蘇利文。(路透)
拜登政府內定國家安全顧問蘇利文。(路透)

中國與歐盟達成歷史性的商業投資協議之後，美中貿易戰受到巧妙牽動。即將上台的拜登政府團隊，希望先處理美國與歐盟之間的歧見，然後再來解決與北京之間的問題。拜登團隊期盼找到施力點，終結中方「充滿爭議的貿易濫用」(trade abuses)。另外，拜登陣營多位重要幕僚指出，川普總統發起的多邊貿易戰，新政府會努力畫下句點。

拜登政府內定國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)3日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，新政府希望結束與歐洲盟邦之間的貿易戰，並與歐洲國家共同處理中國的貿易行為。他說，拜登政府將承認中國對美國而言，是不容小覷的策略競爭對手。

蘇利文指出，拜登上台後將解決美國與歐洲盟邦之間的經濟差異，改進雙邊關係，爭取與歐洲結盟，在各個不同陣線共同對抗中國，包括貿易、科技、軍事以及人權等領域。

某些政治觀察家認為，把北京定位為美國的策略競爭對手，意味著拜登新政府不僅將在經濟、貿易方面對中國施加更多壓力，還將推動其他關鍵領域的長期目標，例如在印太關係議題上爭取主導權。

清華大學國際關係專家唐曉陽指出，拜登團隊的「策略競爭對手」構想，透露了拜登相信美國與中國的競爭是多層面且長期的，不只在經濟方面較勁，還要在國際影響力方面一較高下。他說，從這個角度來看，拜登並不會像川普一樣，針對中國祭出某些短期政策。

川普政府2018年1月對進口太陽能板、洗衣機加徵30%至50%的關稅，隔兩個月後，又對進口鋼、鋁加徵25%及10%關稅。到了2018年6月，川普政府加徵關稅的對象已經延伸到歐盟、加拿大與墨西哥。歐盟在2018年6月22日回擊，對累計價值超過30億元的180種美國貨品祭出關稅。

蘇利文受訪時說：「我們的目標是，馬上著手解決不僅是與中國之間的問題，還要設法處理經濟差異，如此一來我們才能讓川普政府引發的多邊貿易戰畫下句點。」

他說，美國不會對中國取消關稅，而是會與歐洲、亞洲其他夥伴討論如何尋找施力點，以便讓中國改善「充滿爭議的貿易濫用」。

拜登 中國 美國

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