全球半導體圈分裂…美日中科技角力 台積電扮要角

全球半導體技術圈因美中對立而分裂，台灣的台積電成為美日制中的焦點，處於三大經濟強權的角力下。（本報資料照片）

台灣的台積電 成為美日爭相邀請前往設廠的對象，雖然台積電選在美國 設先進晶圓廠，打算在日本 設立先進封測廠，但全球半導體技術圈因美中對立而分裂，台積電則成為美日制中的焦點。

日本政府近年來積極拉攏台積電，除了因應美中貿易戰及日韓貿易戰考量，美中貿易戰引發的南海主權爭議，更讓日本政府擔心美國拉攏台積電前去設廠後，將導致日本半導體產業邊緣化。

尤其台海緊張關係升高，台灣在晶圓代工及後段封測市占均居全球之冠，只要台海發生衝突，全球晶片立刻斷鏈，台積電就是扮演提供晶片最重要也最關鍵的角色。

稍早，國際媒體引述華盛頓美國前外交官指出，「必須拯救被圈進中國主張擁有領土權的九段線範圍內的『寶』」。這個「寶」指的就是台積電。

若台積落入中方 美半導體供應鏈將崩壞

包括蘋果、高通、輝達、賽靈思等美國半導體廠，大部分都委託台積電生產，若沒有台積電技術，全球半導體企業將無法生產產品；萬一台積電工廠落入中方手裡，美國及同盟國的整個半導體供應鏈恐將崩壞。

日本政府也正是擔心這個問題發生，才會積極爭取台積電前去設廠。在台積電評估赴日設晶圓廠即使有補助也不利下，選擇在美設廠，但台積電向來不受任何一方政治束縛，仍選擇材料和設備有優勢的項目與日本合設封裝廠，兼具順應分散台海可能引發的衝突風險。封測的投資規模相對比晶圓廠低，但台積電可藉由與日本合作，將日方掌握的封測材料和設備技術緊扣在手中，讓台積電持續維持全球領先地位。

不過，處於挨打局面、決定全力自主發展半導體產業的中國，當然也不會放棄拉攏台積電加大在中國的投資。據了解，中方已要求台積電啟動南京廠擴大投資，台積電處於三大經濟強權的角力下，如何拿捏投資項目及金額，將考驗經營決策者的政治判斷。