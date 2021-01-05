美日制中 建構半導體防線 台積電將赴日本設封測廠

台積電將與日本經濟產業省成立合資公司，在東京設立先進封測廠。圖為南科台積電的樹谷廠區。(本報系資料照)

日本 政府力邀台灣的台積電 赴日設廠獲重大突破。消息人士透露，為分散美中貿易暨科技戰，以及南海地緣緊張升高等風險，在日本經濟產業省極力邀請下，台積電將與日本經濟產業省成立合資公司，在東京設立先進封測廠，台積電已成為美日制中建構半導體科技新防線的要角。

台積電創辦人張忠謀。（本報資料照片）

張忠謀曾說：地緣政治必爭地

台積電與日方的合作案，預料將會在近期簽定合作備忘錄並對外宣布，雙方將以各出資一半的合作架構，在日本設立先進封測廠，這也將是台積電在海外設立的第一座封測廠。

日本政府對邀請台積電赴日設廠一直不放棄，也印證台積電創辦人張忠謀先前提出「台積電將是地緣政治必爭之地」的說法。

日方曾力邀 設立晶圓廠未果

據了解，日本經濟產業省在美國 以國安為由希望台積電赴美設廠後，擔心將弱化日本在全球半導體地位，因而也立刻提出邀請台積電赴日本設立晶圓廠計畫。

日本經濟產業省甚至邀請日本半導體設備及材料商共同參與，在去年4月中旬與台積電簽訂合資設立日本先進半導體研發中心(JASRC)協議，並編列高達1900億日圓（約18.4億美元）的經費，分年給予參與此計畫的公司補助，此協議即由台積電主管歐亞業務的資深副總何麗梅與日方簽定。

台積電後來評估，考量日本雖然在半導體設備暨材料技術具有優勢，但晶圓製造端欠缺完整供應鏈，且會分散台積電在先進製程研發資源，最後決定放棄在日本設立晶圓廠。

日方爭取台積電赴日設晶圓廠未果，目標轉向說服台積電赴日本設立後段的先進封測廠。日本經濟產業省考量，中國將台灣列入其南海主權管轄的九段線範圍內，隨美中貿易戰開打，美國升高以科技全力制中，中國為維持主權，戰機不斷擾台，台海緊張情勢也升高。

赴美國設廠 分散台海衝突風險

日本政府認為，台積電主宰全球半導體晶片製造核心，台積電選定在美國亞利桑那州設廠，可分散台海一旦發生衝突，先端晶片取得來源，不過所有晶片還是得透過後段封裝才能用在各項系統和產品，而台灣在全球委外封測占比也逾五成，全球居冠。因此，日本政府近半年來轉而積極爭取台積電前往日本設立先進封測廠。