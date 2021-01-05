所有健在前防長聯名投書：軍方無權改變國民意志

倫斯斐(左)等十位卸任國防部長3日聯名投書「華盛頓郵報」齊聲反對川普總統及其他共和黨試圖推翻大選結果。(美聯社)

目前健在的十位卸任國防部長3日聯名投書「華盛頓郵報」齊聲反對川普 總統及其他共和黨 試圖推翻大選結果的努力，強調質疑選舉結果的時間已過，且軍方無權扮演改變國民意志的角色。

這群前防長包括兩位川普任內的防長，分別是馬提斯(Jim Mattis)和艾思博(Mark Esper)，以及1970年代倫斯斐(Donald Rumsfeld)迄今通過參院聽證會的防長。

這篇文章恰逢部分共和黨計畫推翻國會6日認證選舉人票投票 結果之際刊出， 少數人關切川普可能動用軍事維持自身地位，不管選舉結果如何。

「選舉已經舉辦，票數重新統計並審查，法院也已提出相應的適當挑戰，州長已認證結果，選舉人已投票。」眾前防長寫道：「質疑選舉結果的時間已過，是時候根據憲法及規章，正式統計選舉人團票了。」

這篇投書總結了兩黨人士對國安議題的歧見，投書的想法來自美駐土耳其大使、國防部官員艾德曼(Eric Edelman)與前副總統錢尼(Richard Cheney)的對話，內容提及軍方是否會在幾天後被動員。

共和黨之前表示，川普會接受選舉結果；川普直指媒體對他可能援引戒嚴法推翻選舉結果的報導為「假新聞」，但前國安顧問佛林(Michael Flynn)日前在電視節目中表示，川普可能頒布戒嚴令和動用軍隊維護地位後，被川普召進白宮關切。

曾任小布希政府國務卿顧問的柯恩(Eliot Cohen)說：「我認為，只要一位防長簽署，就可能會有更多人願意聯署。」

柯恩現為約翰霍普金斯高等國際研究學院(John Hopkins School of Advanced International Studies)的院長，他說：「我認為，(十位健在的前防長都簽名了)很驚人，這是很有勇氣的事，我給他們許多讚譽。」