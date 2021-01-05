川普批「投降黨團」 3共和黨參議員表態不挑戰大選結果

「我支持川普連任，但我會強力捍衛政府體制，抵禦各地剝奪數百萬選民權利的努力。」共和黨參議員圖米表示6日不會挑戰總統選舉結果。(歐新社)

川普 總統2日致電喬治亞州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)要求「找票」逆轉選舉結果，共和黨 內部也因為川普分裂成兩派，川普4日推文批評共和黨是「投降黨團」；共和黨參議員 圖米、柯頓與波特曼均表態，6日不會挑戰總統選舉結果。

川普在新年前捨棄海湖莊園派對，提前從佛州返白宮，他試圖操盤阻止國會6日認證選舉人團投票結果，並持續透過推特不實指控選舉舞弊，2日甚至致電脅迫喬治亞州務卿，替他「找出」1萬1780張選票，以贏過拜登勝他的1萬1779張票。

拉芬斯伯格在電話會議中直接拒絕川普的要求；川普行徑引發兩面評價，有共和黨人支持川普，但參議員圖米(Pat Toomey)表示，川普施壓是徒勞無功和令人遺憾篇章的「新低點」。

圖米說，共和黨選務官員過去兩個月來承受不間斷的壓力、假訊息，與來自川普陣營的攻擊，「我支持川普連任，但我會在周三將強力捍衛政府體制，抵禦各地剝奪數百萬選民權利的努力」。

圖米將在這任參議員任期結束後退休，他此時表態，與挺川的霍利(Josh Hawley)與克魯茲(Ted Cruz)形成強烈對比；目前參院內約有12名共和黨人，眾院有140名議員，支持挑戰選舉結果。

向來支持川普的共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)3日晚間也宣布，不加入共和黨國會同僚挑戰選舉人團投票結果的行列；他說，共和黨國會議員如此作法，無法幫川普贏得第二任。

川普4日推文表示，共和黨內的「投降黨團」(Surrender Caucus)願意接受偽造的總統選舉得票數字，他們將在臭名昭彰中，淪為美國懦弱且無效的守護者。

川普在另一則推文點名柯頓，指支持者不會忘記這些共和黨人的作為；柯頓是繼麥康諾之後，第二位遭川普點名警告的共和黨議員。

「選出美國總統的是選舉人團，不是國會。」參議員波特曼(Rob Portman)表示，他不支持國會阻撓選民意志。

儘管川普再三堅稱選舉舞弊，但始終沒有提出足以讓法院接受的證據，前司法部長巴維理(William Barr)上個月在司法部記者會表示，沒有發現大規模選舉舞弊且足以扭轉結果的證據。

根據法律規定，國會6日舉行聯席會議時，可由一名參議員和一名眾議員共同提出異議；只要有人異議，則必須舉行兩小時的辯論和兩院各自表決；在獲得兩院多數同意後，才能反對地方州提報的選舉結果。

副總統潘斯將主持這場計票會議，華爾街日報報導，民主黨掌握眾院，共和黨雖然在參院占多數，但分裂的狀況下，任何挑戰都不會成功。