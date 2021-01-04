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中國、亞洲、歐洲達貿協 習近平要擠拜登出局

編譯潘勛／綜合3日電
中共國家主席習近平(左)通過與亞、歐分別簽訂貿易協定，想讓拜登(右)了解，欲聯合盟邦組成統一戰線對付中國，有多困難。(美聯社)
中共國家主席習近平(左)通過與亞、歐分別簽訂貿易協定，想讓拜登(右)了解，欲聯合盟邦組成統一戰線對付中國，有多困難。(美聯社)

中國近幾周對外突破不斷，先是與亞洲14國達成貿易協定，承諾與他國合作減碳而對抗全球暖化，繼之以與歐盟達成投資協議，「紐約時報」3日指出，中共國家主席習近平這些舉動，是想讓總統當選人拜登了解，想糾合盟邦組成統一戰線對付中國，有多麼困難。

紐時認為，習近平去年12月30日與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏等歐洲領袖視訊會議，敲定歐、中投資協定，不啻重重打臉川普政府，讓人認為川普等人千方百計孤立黨國一體的中國的圖謀受到重挫。

Rhodium Group駐北京中國專家巴爾金(Noah Barkin)指出，歐、中之間的投資協定是「有利中國的地緣政治政變」；中國公司已享有通往歐盟市場的更便利管道，所以簽下協定的斬獲，只是在製造業及再生能源業取得輕微的突破，真正的成就在外交方面。

拜登新政府計畫與北京角力，節制中國漸增的國力，重心放在中共的威權政策及貿易舉措。北京處理新冠肺炎疫情的手法，加上國內外都擺出戰狼姿態，已重傷到自己的國際地位。

但習近平擁有籌碼，那便是中國的經濟實力；全球深陷新冠疫情，還在為抗疫傷透腦筋，中國經濟卻出現成長，在大國中表現最優，讓各國覺得別無選擇，雖對習近平的強硬統治感到不安，也只能與中國打交道。

如此讓拜登政府一開始就陷於不利；川普四年間在國內外對抗中國，都採單幹的手法，讓歐洲深感挫折，拜登得設法克服。北京「中國與全球化智庫」創辦人王輝耀表示，現在出現大好的窗口，中國可以充當模範、合作夥伴，而歐洲則在美、中之間扮演調停角色。

中國及歐盟投資協定還得經由歐洲議會批准才能生效，目前也面臨可觀的反對，可能脫軌。巴爾金指出，中共高層很在乎大西洋兩岸組成多國陣線來對抗它，因此情願做一些戰術退讓來拉攏歐洲人；他認為中共高層就這一點做得很聰明。

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