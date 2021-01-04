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紐交所摘牌3中企 中國石油業巨擘恐是下波目標

編譯徐薏茹／綜合3日電
中國石油企業可能成為下個遭紐約證券交易所摘牌的目標。「中國海油」面臨的風險可能最大。(路透)
中國石油企業可能成為下個遭紐約證券交易所摘牌的目標。「中國海油」面臨的風險可能最大。(路透)

紐約證券交易所(NYSE)上周宣布將展開中國三大電信公司巨頭的除牌下市程序後，中國石油企業可能成為下個遭紐交所摘牌的目標。

美國國防部列出由中共解放軍所擁有或控制的企業名單，中國最大的海洋石油商「中國海油」(CNOOC)也名列其中，根據彭博資訊(Bloomberg Intelligence)分析師的看法，「中國海油」面臨的風險可能最大。「中國石油」、「中國石油天然氣集團」、「中國石化」等公司也可能面臨下市威脅，因為能源公司在中國軍方占有重要地位。

「大華繼顯」(UOB Kay Hian)香港分部的執行長表示：「有更多的中國企業可能在美國下市，石油企業可能是下一批目標。」他另外指出中國電信公司在美國的交易量不大，且在美國籌措的資金不多，因此撤走這些公司的影響可能不大。

紐約證券交易所表示，這是為了遵守川普總統簽署的一項行政命令，禁止美國投資由中國軍方所屬或控制的中國企業，也禁止美國投資人與中共軍方有關企業的證券交易往來。中國移動、中國電信與中國聯通(香港)將在1月7日至11日停止交易，完成下市程序。

中國商務部2日回應，將採取必要行動保護中國公司的權益，並表示希望美中能互相合作，為企業和投資人創造公平、可預測的環境。

中國證券監督管理委員會表示，由於在美國交易的股票數量不多，電信業者的衝擊並不嚴重，證監會也完全有能力處理下市帶來的影響。中國證監會在網路上發表聲明：「近期美國一些政治勢力不惜損傷美國資本市場的全球地位，持續無端打壓在美上市外國公司，體現規則制度的隨意性、任性、不確定性。」

中國外交部指控，美國惡意曲解中國的軍民融合發展政策，中國官員揚言要推出美企黑名單回應。

中國在厄瓜多開採的油田。(Getty Images)
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