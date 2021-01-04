全美疫情燒！加州日增逾4.5萬例 洛郡每6秒就有1染疫

洛杉磯疫情嚴重，每六秒鐘就有一人感染新冠。加州一天就新增確診新冠病例超過4.5萬例。圖為上月16日洛杉磯市的免費新冠檢測中心，進行檢測。(Getty Images)

加州3日通報新冠肺炎新增確診4萬5352例，病例持續激增將醫院資源和醫護人員推向崩潰邊緣；洛杉磯 市長賈西提(Eric Garcetti)3日表示，洛杉磯郡的新一波疫情 激增，平均每六秒就有一人染疫且是在私人場所感染。

全美各地醫院疲於因應近期爆增的新冠肺炎病患，新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)3日數據顯示，至少12萬5544人住院，全美住院人數破10萬已逾一個月，新增病例在感恩節後持續攀升，聖誕節和新年慶祝後更慘。

疫情激增也讓醫護人員感染風險大增，加州一間醫院疑似為慶祝聖誕節而使用充氣服裝，孰料樂極生悲，已知造成近48名員工染疫。

南加大醫學中心首席醫務官史貝爾柏格(Brad Spellberg)說，「另一波疫情再起，公衛體系將全盤崩潰；我們在醫院無法阻止，只能因應，公眾有能力根據公衛防疫指南，遏止病毒擴散。」

公共衛生署長亞當斯(Jerome Adams)3日說，新增確診驟增影響疫苗 接種進度；川普政府將疫苗接種作業的責任推給地方當局，但地方政府資源早已被疫情榨乾。

賈西提接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時說，洛杉磯郡平均每六秒就有一人染疫，且是在非公共空間感染。

賈西提表示，加州已限制了病毒在公共場合的傳播，包括民眾高度配合戴口罩，政府也對企業下達嚴格禁令，但仍有大批人確診，該郡平均單日新增確診1萬4000人。

賈西提說：「這些是在家庭間傳染的情況，這是給所有民眾的警訊：其他地方的人口可能不像洛杉磯般稠密，但發生在洛杉磯的情況，未來可能出現在許多其他社區。」

加州醫院目前的病患是一個月前的兩倍多，各州重症病患暴增，目前已知全美至少四人感染了在英國發現的高傳染力變種病毒。

在疫情惡化之際，疫苗提供了迅速緩和疫情的渺小希望；賈西提說：「我們現在按部就班在洛杉磯配送並讓人們接種疫苗。」

賈西提批評川普政府未能事先訓練醫療人員如何幫人們接種新冠疫苗，只把龐大的預防接種作業全推給地方政府，卻未提供實行任務所需的資源。