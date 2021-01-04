美拚疫苗接種速度 莫德納注射劑量擬減半

白宮疫苗研發團隊「神速任務」負責人史勞伊3日受訪時表示，正考慮讓莫德納疫苗的注射量減半，以增加接種人數。(取自視頻)

疫苗 研發團隊「神速行動」(Operation Warp Speed)負責人史勞伊(Moncef Slaoui)3日表示，新冠肺炎疫苗的接種進度明顯比預期落後，為加快腳步，擬考慮將莫德納(Moderna)疫苗的劑量減半，以便讓更多民眾接種。

史勞伊3日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)政論節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時說：「我們需要改善，但我們相信，這次假期結束後接種疫苗的人數將會上升；我們準備好了，任何需要協助的地方我們都會全力以赴。」

此外，史勞伊還表示，聯邦政府 與莫德納正商討將注射疫苗劑量減半，以加快接種進度，並指稱有證據顯示，年齡介於18歲至55歲的人，在完成兩劑但劑量減半的疫苗接種後，與接種原定劑量者可獲得「同樣的免疫效果」；不過史勞伊也說，最終仍會交由聯邦食品暨藥物管理局(FDA)決定。

川普政府訂定的最初目標，是在去年年底前讓全國2000萬人完成接種疫苗，但目前僅400萬人接種第一劑疫苗；聯邦政府的官員還指出，要達到群體免疫的效果，全國至少要有80%的人口須完成疫苗接種，疫情才可能趨緩。

然而，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)3日稍早透過媒體提醒聯邦政府，應加強疫苗配送的效率，而不是擅自更改疫苗的劑量和藥劑間隔的時間。

佛奇在「國家廣播公司新聞網」(NBC News)「會見新聞界」(Meet the Press)中，雖然未指名史勞伊，但他強調：「我們已知道科學的證據有哪些，所以我認為應依照臨床結果的指示進行，須加強的是疫苗接種的效率。」

史勞伊表示，目前已完成1750萬劑疫苗的運送，過去72小時內已使用150劑提供民眾接種，平均每天接種50萬劑。