喬州參院關鍵2席 決定拜登施政路

總統當選人拜登為喬治亞州聯邦參議員民主黨候選人助選不遺餘力，若民主黨兩席全得，將取得參院控制權。(Getty Images)

美國總統通常在第一次期中選舉後，調整施政優先順位；但對總統當選人拜登 來說，喬治亞州5日兩席參議員複選結果，卻將提前影響他的白宮施政方針。

民主黨 須兩席全拿，以50:50與共和黨平分秋色，才能伴隨副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)兼任的參院 主席一票，成為控制參院的黨派。由於參院需60票才能推動大多數主要立法，這表示不論喬州決選結果為何，拜登施政仍須爭取共和黨人支持。

民主黨策士曼利(Jim Manley)曾說，「不是說成為少數派或多數派就不能或一定能完成每件事，但擁有拍板定案的領導控制權，對政府來說，的確可能是成敗關鍵。」

喬州兩席參議員複選結果可以決定哪個黨控制參院，從而決定拜登在疫情、醫療保健、稅收、能源和環保議題等的政策，能透過立法走得多遠。

可以確定的是，即使民主黨拿到參院半數席位，也無法讓拜登得到他希冀的一切；拜登上任後，必須在參院贏得共和黨人支持，參院兩黨中間派參議員立場將更顯重要。

參院最後若由民主黨掌控，有助拜登提名的重要職務首長，尤其是聯邦司法部門首長，更易過關；民主黨可以控制更多委員會並推動更多行動。反之，若參院仍由共和黨佔多數，在麥康諾領導下的參院，勢必會拒絕讓拜登的重要立法得勝；像前總統歐巴馬任內後期的狀況那樣，不讓他的施政議程付諸表決。