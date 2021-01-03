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美中科技戰續燒 分析：拜登將聯手盟友圍堵中國

編譯盧炯燊／綜合2日電
美中科技較量將展開拉鋸戰，將中國電信企業在紐交所退市、限制芯片出口到中國，都是美國掣肘中國企業的利器；圖為中國電信。(歐新社)
美中科技較量將展開拉鋸戰，將中國電信企業在紐交所退市、限制芯片出口到中國，都是美國掣肘中國企業的利器；圖為中國電信。(歐新社)

科技將在2021年成為中美之間的拉鋸戰，而即將上任的民主黨總統當選人拜登期望聯同盟友在芯片、應用程式，5G及人工智能(AI)等多方面聯手對抗中國

香港「南華早報」一篇分析報導指出，若期望拜登上台後，川普發動的美中科技戰能夠告一段落，則會大失所望，雖然拜登上台後所採取的策略或有變化，但兩國的科技戰仍將會繼續。

分析認為，若說2020年對中國科技行業是動盪一年的話，那2021年則是革命性的一年，因為隨著網路部署的迅速推進，中國仍然是全球5G的領頭羊、在爭奪全球第一個主權電子貨幣的競賽中保持領先地位、對互聯網商業活動的反壟斷，表明北京愈來愈關注中國的力量。

分析引述英國「經濟學人智庫」 (EIU)的全球預測總監達馬拉斯(gathe Demarais)指出，美中兩國將繼續處於經濟與技術主導地位的戰略競爭中，北京與華盛頓已成為競爭對手而不是合作夥伴。

分析人士預計，拜登將採取與中國多邊打交道的方式，而非川普的「美國優先」單邊主義方式。就以中國與歐盟達成投資協定為例，拜登提名的國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)就呼籲「盡早與歐洲夥伴磋商我們的共同關切」。

此外，相信拜登政府在應對與中國關係時，期望與傳統盟國在多方面合作，包括人權、知識產權保護、半導體開發、5G網絡的推出以及數據隱私等。

對於中國在科技戰中有不少領先的項目，臉書前安全長史塔莫斯(Alex Stamos)認為拜登不得不制定一個凝聚盟友的戰略。

多倫多諮詢公司「創新未來中心」(Center for Innovating the Future)負責人普拉卡什(Abishur Prakash)相信，若期望拜登擔任總統後，讓事情完全「恢復正常」只是白日夢。

目前中國在科技上領先的包括智慧城市計畫，人民幣電子支付(DCEP)，人工智能技術及5G網絡等。但在核心技術上要實現更大的自給自足能力，還有一段距離，特別在芯片製造上。

2021年美中兩國將圍繞科技展開拉鋸戰，圖為處於美中角力風口浪尖上的華為公司。(...
2021年美中兩國將圍繞科技展開拉鋸戰，圖為處於美中角力風口浪尖上的華為公司。(Getty Images)
美中科技之戰，在2021年將繼續成為主旋律，圖為海外版抖音(Tik Tok)的母...
美中科技之戰，在2021年將繼續成為主旋律，圖為海外版抖音(Tik Tok)的母公司字節跳動。（路透）

中國 拜登 5G

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