蔡英文新年講話 北京批「暴露台獨本性」

中國國台辦發言人朱鳳蓮。(中央社)

針對中華民國總統蔡英文 的新年講話中有關兩岸關係與對話的內容，中國 國台辦發言人朱鳳蓮作出回應，批評這個講話暴露了「民進黨當局謀取台灣 獨立的本性」。

朱鳳蓮將蔡英文拋出的「橄欖枝」—「期待兩岸人民逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解」的說法，形容為「欺世惑眾的把戲」。

對於台海兩岸目前交流往來處於極不正常的狀態，朱鳳蓮將之歸咎於台灣民進黨當局人為設置的種種障礙。她說，造成當前兩岸關係緊張動蕩的根源，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀「獨」挑舋。

「只有回到九二共識的政治基礎，兩岸關係才能改善」，朱鳳蓮指出，正是因為蔡英文上任以來頻頻做出破壞兩岸基礎、謀獨挑釁的行為，才會導致兩岸關係惡化，呼籲民進黨政府「多做符合兩岸民意的事，才是順應兩岸交流大勢的正道，別無他路」。

朱鳳蓮也強調了台灣是中國的一部分；她說：「台灣是中國的一部分，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的」。

蔡英文元旦發表2021年新年談話稱，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，台灣願意共同促成有意義的對話。

蔡英文還表示，從全球戰略角度看，台灣的地位越發重要，兩岸關係的穩定，現在已不只是台海兩岸關注的議題，更是攸關印太區域穩定的議題，而且已是全球的焦點。