中國3電信巨頭遭美摘牌 北京喊話報復

中國電信被紐交所摘牌。(中新社)

在紐約證券交易所(NYSE)宣布將依據總統行政令強令三家中國 國有通信行業巨頭摘牌退市後，中國政府2日回應表示，將採取報復措施，堅決維護中國企業合法權益。

中國商務部發言人2日就紐交所將三家中國公司摘牌一事表示，美方這種濫用國家安全、動用國家力量打壓中國企業的做法，不符合市場規則，違背市場邏輯，不僅損害中國企業的合法權益，也損害包括美國 在內各國投資者的利益，將嚴重削弱各方對美國資本市場的信心。

商務部發言人表示，中方反對美方濫用國家安全將中國企業列入所謂「共產黨中國軍隊公司」清單的做法，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

這三家中國企業是中國聯通(香港)、中國移動和中國電信，其股票都以美國存托憑證(ADR)的方式進行交易。這種憑證是由美國銀行發給那些不是在美國注冊的外國企業，為它們的股票和債券在美國交易提供方便。

在紐交所採取摘牌行動的同時，全球主要股指提供商MSCI公司、標普道瓊斯指數 公司、富時羅素公司(FTSE Russell)和納斯達克公司，都先後把各種中國企業從各自的指數中剔除出去。

美國之音報導，川普總統去年12月發出一項行政令，要求禁止所有美國人和美國機構投資有軍方背景的中國企業。這項命令是要恢復美國在1999年制定的一項法律，要求國防部提出一份中國軍方企業清單。五角大廈去年開始執行這項法律，目前已經有35家公司被列入這份清單，包括中海油和中國最大的芯片製造商中芯國際。

中國外交部曾對美國處罰有軍方背景的中國企業的做法表示抗議，稱美方對中國軍民融合政策的說法是「惡意污蔑」；中國外交部還表示，將採取措施保護中國企業。

指數提供商富時羅素表示，可能把更多中資企業移出全球指數。該公司指出，正在研究美國財政部的指引，並將評估「潛在的更多移除」。富時羅素因應川普總統的行政令，迄今為止將九家中資企業移出了它的全球指數；1月還將從其指數中剔除中芯國際。