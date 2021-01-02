我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

600元救命錢…紓困金新年入帳 解了燃眉之急

特派員黃惠玲、編譯郭宣含／綜合報導
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

新年伊始，許多華人民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金，至於沒有設定銀行直接轉帳的符合發放資格民眾，預計很快也會收到財政部寄出的600元紙本支票；至於拿到這筆錢該怎麼利用，根據調查，多數人會繳房租、購食品、付卡債。

根據規定，沒有社會安全號碼但有報稅的民眾，這次仍領不到這筆補助，此外，17至24歲的子女，如由父母申報為撫養人，也收不到這筆款項。

家有父母、兩個未成年孩子的張磊夫婦說，「雖然不是理想的每人2000元，但全家一次進帳3600元，對於家中目前只有一人上班、一份穩定收入的經濟情況，還是有很大幫助」。

許多民眾領到聯邦政府的救濟支票後，就到超市購買食物和生活必需品；圖為洛杉磯的老人...
許多民眾領到聯邦政府的救濟支票後，就到超市購買食物和生活必需品；圖為洛杉磯的老人市民在超市購物。(Getty Images)

部分銀行在這次的聯邦紓困金發放作業中，增加了電郵通知錢以到帳的服務，住在芝加哥的林莉莎說，1日上午9時左右，就收到銀行電郵通知600元入帳。

有線電視新聞網商業新聞網(CNN Business)電話訪問逾1000名觀眾，多數人擬用這筆錢來繳房租、保險費、信用卡債，以及採購食品雜貨；但也有人表示，必要開銷之外，再將部餘額存起來以備不時之需。

加州廚師馬丁尼茲(Gio Martinez)獨自養育四歲女兒，他每周工時從疫情前60小時減至現在一周20至25小時；他和女兒共1200元的紓困金將用於償還今年累積的5000元卡債，再拿來幫女兒買衣服，他還積欠父母月租400元。

賓州退休公務員桑德拉．傑米森(Sandra Jamieson)靠固定的退休收入支付帳單，但她發現物價漲幅超越她年度的生活費用調整；她樂見拿到600元紓困金，她打算大買罐頭食物、紙類用品和乾貨。

不過傑米森認為，600元紓困金遠不足以幫人脫離困境；華盛頓州年輕攝影師朱特(James Judd)也有同感，他打算把這筆紓困金拿來繳房租，或者先存起來以免又得居家避疫。

朱特也說：「長遠來看，600元紓困金沒辦法真的幫我脫離困境，我不知道怎麼辦，只知道我很憤怒。」

紓困金 退休 加州

上一則

「他孤單地死了」 寡婦鰥夫因疫爆增 社群團體求支持

下一則

美確診突破2000萬 洛杉磯郡太平間全滿 殯儀館拒收

延伸閱讀

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
2000元紓困金 麥康諾斥提案為「富人社會主義」 第3度封殺

2000元紓困金 麥康諾斥提案為「富人社會主義」 第3度封殺
父母無證客 子女即使為美國公民 也拿不到紓困金

父母無證客 子女即使為美國公民 也拿不到紓困金
芝將撥7.2億推返校計畫 年初讓學生回課堂

芝將撥7.2億推返校計畫 年初讓學生回課堂

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

2021-01-02 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
科學家初步推測，聚乙二醇是造成新冠疫苗過敏反應的原因，但仍需進一步釐清。歐新社

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

2020-12-26 08:48
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普再籲發2000元 批錯在中國

2020-12-25 22:02
「紐約郵報」原本力挺川普總統，然而27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」(截自紐約郵報)

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

2020-12-29 19:00
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種