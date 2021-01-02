600元救命錢…紓困金新年入帳 解了燃眉之急

疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

新年伊始，許多華人民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金 ，至於沒有設定銀行直接轉帳的符合發放資格民眾，預計很快也會收到財政部寄出的600元紙本支票；至於拿到這筆錢該怎麼利用，根據調查，多數人會繳房租、購食品、付卡債。

根據規定，沒有社會安全號碼但有報稅的民眾，這次仍領不到這筆補助，此外，17至24歲的子女，如由父母申報為撫養人，也收不到這筆款項。

家有父母、兩個未成年孩子的張磊夫婦說，「雖然不是理想的每人2000元，但全家一次進帳3600元，對於家中目前只有一人上班、一份穩定收入的經濟情況，還是有很大幫助」。

許多民眾領到聯邦政府的救濟支票後，就到超市購買食物和生活必需品；圖為洛杉磯的老人市民在超市購物。(Getty Images)

部分銀行在這次的聯邦紓困金發放作業中，增加了電郵通知錢以到帳的服務，住在芝加哥的林莉莎說，1日上午9時左右，就收到銀行電郵通知600元入帳。

有線電視新聞網商業新聞網(CNN Business)電話訪問逾1000名觀眾，多數人擬用這筆錢來繳房租、保險費、信用卡債，以及採購食品雜貨；但也有人表示，必要開銷之外，再將部餘額存起來以備不時之需。

南加州 廚師馬丁尼茲(Gio Martinez)獨自養育四歲女兒，他每周工時從疫情前60小時減至現在一周20至25小時；他和女兒共1200元的紓困金將用於償還今年累積的5000元卡債，再拿來幫女兒買衣服，他還積欠父母月租400元。

賓州退休 公務員桑德拉．傑米森(Sandra Jamieson)靠固定的退休收入支付帳單，但她發現物價漲幅超越她年度的生活費用調整；她樂見拿到600元紓困金，她打算大買罐頭食物、紙類用品和乾貨。

不過傑米森認為，600元紓困金遠不足以幫人脫離困境；華盛頓州年輕攝影師朱特(James Judd)也有同感，他打算把這筆紓困金拿來繳房租，或者先存起來以免又得居家避疫。

朱特也說：「長遠來看，600元紓困金沒辦法真的幫我脫離困境，我不知道怎麼辦，只知道我很憤怒。」