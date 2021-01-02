帳戶透支…她憂心銀行扣押紓困支票

疫情期間，一些家庭陷入經濟困境，甚至銀行帳戶金額為負數；圖為在紐約市街頭，一名男子舉著杯子向路人乞討，身後是支票變現服務點。(美聯社)

自8月以來，育有兩名兒女、目前失業中的單親媽媽摩根‧班克(Morgan Banke)每個月銀行帳戶裡的錢，只夠付房租或繳交汽車保險。每次只要開銷超支，她的銀行愛阿華州迪比克(Dubuque)杜帕可社區信用聯盟(Dupaco Community Credit Union)，就收取28元透支費，她的帳戶如今有著780元赤字。

聽說聯邦政府又要發放紓困現金支票 後，班克打電話詢問杜帕可信用聯盟能否允許寬限，讓她免交未繳欠款，好讓她可以使用紓困現金，但銀行人員卻告知「不行」。

過去幾個月來，班克把個人家當放到臉書拍賣，以貼補家用。她說，不知道紓困支票能不能用得到，心情沮喪不已。

聯邦政府為年收入7萬5000元以下民眾單次發放的600元紓困支票，本周就會自動存入平時收到國稅局(IRS)退稅的戶頭。這筆紓困金 對於數千萬失業勞工有救急效果，但對於像班克一樣，銀行戶頭早就超支的民眾來說，紓困支票到底能不能拿到，取決於銀行。

過去一周裡，美國 規模最大的幾家銀行已經紛紛表態，當戶頭呈現赤字的客戶收到紓困支票時，願意暫停追討欠款。根據媒體報導，戶頭出現負數的民眾，通常因為超支而積欠銀行各種名目的費用。

美國銀行(Bank of America)、花旗集團(Citigroup)、摩根大通(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)均表示，戶頭赤字的客戶收到紓困支票後，銀行願意讓客戶賒帳大約一個月，期限屆滿則恢復原本的戶頭狀態。

美國銀行等對於帳戶赤字民眾收到紓困現金支票的處理模式，比照今年4月聯邦政府第一次發放紓困支票時的作法。規模較大的區域銀行，包括五三銀行(Fifth Third Bancorp)、Truist銀行、PNC金融服務集團(PNC Financial Services)、全美銀行(US Bank)等，也都紛紛跟進。

不過，只在特定區域提供服務、市場競爭較小的區域銀行，處理模式則截然不同。某些小型規模的銀行則說，會以個案方式(case-by-case)評估客戶需求。

以美國東北部為主要市場的公民銀行(Citizens Bank)便說，願意暫停對客戶追討欠款，但客戶必須親自打電話提出申請。公民銀行發言人則說，銀行會寄發通知電郵給客戶，告知帳戶赤字的民眾可在收到紓困現金支票後，向銀行申請暫緩繳交欠款。