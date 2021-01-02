我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

人不在了…紓困支票照樣入帳

記者顏伶如／綜合報導
新年伊始，美國許多民眾起床即發現，600元聯邦紓困金已進入銀行帳戶。(Getty Images)
新年伊始，美國許多民眾起床即發現，600元聯邦紓困金已進入銀行帳戶。(Getty Images)

聯邦政府最新回合的疫情紓困現金支票，已經過世的民眾可能還被列為發放對象，與2020年春季第一次發放紓困支票的狀況一樣。

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)指出，截至2020年4月為止，全美有超過100萬名已經過世的民眾，仍然收到紓困現金支票，累計發放金額達14億元。國稅局(IRS)後來要求家屬將已故者名下的紓困支票繳回，引發家屬抗議以及訊息混淆。

稅務專家指出，有鑑於規模9000億元的疫情紓困法案，發放600元紓困現金支票時可能與上次一樣發給已故民眾，國會議員已在法案中設下防火牆並規定，2020年1月1日之前過世的民眾，無法領取紓困支票。

非黨派華府智庫「城市布魯金斯稅收政策中心」(Urban-Brookings Tax Policy Center)資深研究員珍妮特‧霍爾茲巴列特(Janet Holtzblatt)指出，前一次紓困支票發放時，由於法案條文並未針對已故民眾有明確規範，導致2018年或2019年度有報稅但後來過世的民眾，都還收到紓困支票。

霍爾茲巴列特指出，這次法案條文則對已不在世的民眾有確切規範，只是對於在2020年當中過世的民眾如何認定，條文裡沒有説明。

非營利稅務權利倡議機構「納稅人權益中心」(Center for Taxpayer Rights)創辦人妮娜‧奧森(Nina Olson)指出，2020年過世的民眾，如果生前符合領取紓困支票的資格條件，應該都會拿到600元紓困支票。

奧森指出，如果國稅局處理支票發放時，資料庫裡並沒有來自社會安全局(Social Security Administration)或其他單位的最新資料，就連2019年間過世的民眾，可能都還有機會收到紓困支票，因為國稅局不知道這些民眾已經不在了。

「肯定會有錯誤出現，但數量應該不多。」奧森說，如同上次的狀況一樣，如果國稅局因為陰錯陽差發出紓困支票給已故民眾，其實沒有太多法律資源，可強迫家屬必須把支票退回。

支票 紓困 國稅局

上一則

帳戶透支…她憂心銀行扣押紓困支票

下一則

曾指疫情是「媒體假象」 知名電視醫師德魯大夫確診

延伸閱讀

人不在了…也可能拿到紓困支票

人不在了…也可能拿到紓困支票

新年新法上路...紐約帶薪病假、過路費、最低時薪漲

新年新法上路...紐約帶薪病假、過路費、最低時薪漲
元旦新法：屋主破產 房價保護額提高至60萬

元旦新法：屋主破產 房價保護額提高至60萬
稅務漫談 | IP PIN 防止納稅人身分遭冒用

稅務漫談 | IP PIN 防止納稅人身分遭冒用

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

2021-01-02 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
科學家初步推測，聚乙二醇是造成新冠疫苗過敏反應的原因，但仍需進一步釐清。歐新社

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

2020-12-26 08:48
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普再籲發2000元 批錯在中國

2020-12-25 22:02
「紐約郵報」原本力挺川普總統，然而27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」(截自紐約郵報)

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

2020-12-29 19:00
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種