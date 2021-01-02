疫情肆虐近一年 美國反增56名億萬富豪

即便遭遇疫情，華爾街仍逆勢增加了56位億萬富翁；圖為紐約證券交易所。(美聯社)

新冠肺炎不僅造成無數生命死亡，更衝擊全美經濟，不過自疫情 爆發起，華爾街卻逆勢增加了56名億萬富翁。

根據政策研究所(Institute for Policy Studies)統計，從3月中旬至12月22日，全美增加56位億萬富翁，總數達到659位。自疫情爆發以來，他們手中的資產共增加逾1兆元。

美國 稅收公平組織(Americans for Tax Fairness)和政策研究所的聯合報告只用「富比世」整合的資料，美國億萬富翁掌握約4兆元的資產；相較之下，國內窮人的總資產數，僅1億6500萬。其中排行榜前十大富豪，身價總和就超過了1兆元。

許多新科富豪並非家喻戶曉的企業家或名人，但其中多數都是靠投資股票 致富，讓人見識以錢滾錢、富者恆富的定律，更凸顯了現代社會的經濟不平等。

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的前妻麥肯琪‧史考特(MacKenzie Scott)，就是靠股票讓資產翻倍的典型例子；她2019年離婚時，名下亞馬遜股票價值約380億元；但過了不到一年半，淨值就已高達590億元。

美國稅收公平組織執行主任克萊門特(Frank Clemente)表示：「今年創辦那些公司，並且大量持股的富翁資產表現真的很強勢。」

讓富翁資產暴漲的關鍵，在於疫情早期的財政政策；聯準會降息使股價一飛衝天。在疫情期間，對電商、通訊、教育等方面的需求，更讓新創公司與科技巨頭搭上順風車。

政策研究所不平等與公益項目(program on inequality and the common good）主任柯林斯(Chuck Collins)就說：「華爾街投資人在賭誰會能從疫情中得利，許多公司賺到了意外之財。」

而幾乎一半的美國人，並未將資產投入金融或股票市場，因此錯失了大好機會。