疫情肆虐近一年 美國反增56名億萬富豪

即便遭遇疫情,華爾街仍逆勢增加了56位億萬富翁;圖為紐約證券交易所。(美聯社)

新冠肺炎不僅造成無數生命死亡,更衝擊全美經濟,不過自疫情 爆發起,華爾街卻逆勢增加了56名億萬富翁。

根據政策研究所(Institute for Policy Studies)統計,從3月中旬至12月22日,全美增加56位億萬富翁,總數達到659位。自疫情爆發以來,他們手中的資產共增加逾1兆元。

美國 稅收公平組織(Americans for Tax Fairness)和政策研究所的聯合報告只用「富比世」整合的資料,美國億萬富翁掌握約4兆元的資產;相較之下,國內窮人的總資產數,僅1億6500萬。其中排行榜前十大富豪,身價總和就超過了1兆元。

許多新科富豪並非家喻戶曉的企業家或名人,但其中多數都是靠投資股票 致富,讓人見識以錢滾錢、富者恆富的定律,更凸顯了現代社會的經濟不平等。

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的前妻麥肯琪‧史考特(MacKenzie Scott),就是靠股票讓資產翻倍的典型例子;她2019年離婚時,名下亞馬遜股票價值約380億元;但過了不到一年半,淨值就已高達590億元。

美國稅收公平組織執行主任克萊門特(Frank Clemente)表示:「今年創辦那些公司,並且大量持股的富翁資產表現真的很強勢。」

讓富翁資產暴漲的關鍵,在於疫情早期的財政政策;聯準會降息使股價一飛衝天。在疫情期間,對電商、通訊、教育等方面的需求,更讓新創公司與科技巨頭搭上順風車。

政策研究所不平等與公益項目(program on inequality and the common good)主任柯林斯(Chuck Collins)就說:「華爾街投資人在賭誰會能從疫情中得利,許多公司賺到了意外之財。」

而幾乎一半的美國人,並未將資產投入金融或股票市場,因此錯失了大好機會。