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葉倫企業演講 2年進帳720萬 布林肯當顧問 也收120萬

記者顏伶如／綜合報導
財長被提名人葉倫(左)及內定國務卿布林肯(右)，都有豐厚的企業演說或顧問收入，可能在參院任命聽證會上遭到挑戰。(美聯社)
財長被提名人葉倫(左)及內定國務卿布林肯(右)，都有豐厚的企業演說或顧問收入，可能在參院任命聽證會上遭到挑戰。(美聯社)

美國官箴局(Office of Government Ethics)的公務人員財務申報，總統當選人拜登內定財長葉倫(Janet Yellen)及內定國務卿布林肯(Antony Blinken)，都有豐厚的企業演說或顧問收入；葉倫過去兩年在華爾街及企業演講，獲得大約720萬元收入，布林肯過去兩年顧問收入也有120萬元。

根據官箴局的行政部門人員財務公布報告(Executive Branch Personnel Public Financial Disclosure Report) ，葉倫與布林肯的企業演說及顧問收入都突破百萬美元。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，這項訊息曝光，可能讓拜登新內閣成員在參院提名聽證會上，面臨考驗。

財報紀錄顯示，74歲的葉倫過去兩年曾在花旗集團(Citi)、高盛集團(Goldman Sachs)、谷歌( Google)、國民城市銀行(City National Bank)、瑞士銀行(UBS)、Citadel、巴克萊(Barclays)、瑞士信貸銀行(Credit Suisse)、Salesforce等知名企業演說，其中在花旗集團的九場演說總共獲得100萬元酬勞，而在負責人為共和黨金主的對沖基金巨擘Citadel發表演說，則獲得80萬元報酬。

58歲的布林肯財務申報列出，曾在戰略諮詢公司WestExec Advisors服務，客戶名單包括黑石集團(Blackstone)、美國銀行(Bank of America)、臉書(Facebook)、優步(Uber)、麥肯錫公司(McKinsey & Company)、日本電信集團軟銀(SoftBank)、吉立德藥廠(Gilead)、投資銀行Lazard、波音公司(Boeing)、美國電話電報公司( AT&T)、加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)、專業人士社群網站領英(LinkedIn)。

紀錄顯示，布林肯的顧問費用收入估計在2021年還將入帳25萬元至50萬元之間。

布林肯在財報中指出，WestExec Advisors持股將會賣出，估計因此獲得收入50萬元至100萬元，WestExec Advisors相關投資機構WestExec Ventures的持股也打算脫手，估計將獲得100萬元至500萬元收入。

拜登政權交接小組對Politico新聞網站指出，內定閣員是在本周稍早申報個人財產，美國官箴局則在12月31日公布葉倫等人的財產申報表。

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