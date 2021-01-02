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曾承諾多元內閣！逾百國會議員施壓拜登 促任命亞裔閣員

編譯林育正／綜合1日電
華裔的戴琪將出任貿易代表，她的職等等同內閣成員，但不內閣閣員。(路透)
華裔的戴琪將出任貿易代表，她的職等等同內閣成員，但不內閣閣員。(路透)

超過百名國會議員向民主黨總統當選人拜登施壓，期望他能任命一位亞太裔內閣成員；議員強調過去四任總統領導的政府，都至少有一位亞太裔內閣，若強調族裔多元性的拜登未能納入亞太裔，將讓人無法接受。

議員在聯合公開信寫道：「儘管你承諾組成史上最多元的內閣，亞太裔仍被屏除在15位內閣首長之外。」國會亞太裔黨團將信送交拜登交接小組，就連部分非黨團的議員也加入簽署的行列。國會西語裔黨團和非裔黨團上周也發出類似的連署信。

信中寫道：「這之中的目標在於決策過程中，能廣納各種意見與經驗。當我們的領導者來自不同背景，政策將更為全面，對國家有益。」

逾百國會議員向人拜登施壓盼能任命一位亞太裔內閣成員。圖前兩排為15位閣員名單，尚...
逾百國會議員向人拜登施壓盼能任命一位亞太裔內閣成員。圖前兩排為15位閣員名單，尚有三職位未宣布。華裔的戴琪(下排右三)將出任貿易代表，她的職等等同內閣成員，但不內閣閣員。(美聯社)

拜登交接團隊發言人布朗(Jamal Brown)表示：「總統當選人拜登正努力打造最符合美國民情的政府內閣，從第一位南亞裔和菲裔的副總統賀錦麗開始，以及任命多位不同族裔的人選。接下來幾周，他將持續打造史上最多元的內閣。」

目前為止大多數內閣人選已定，尚未宣布的還有勞工部長、商務部長及司法部長。

除了副總統當選人賀錦麗，目前預計還有華裔的戴琪(Katherine Tai)將擔任貿易代表，印度裔的倪拉‧譚頓(Neera Tanden)將出任白宮預算管理局(OMB)局長，兩人的職等等同內閣。

此外，拜登的顧問，非裔的莫西(Vivek Murthy)將再度出任公共衛生署長(Surgeon General)，但此職位不算在內閣之列。

亞太裔團體指出，非裔、西語裔、北美原住民和LGBT人士皆獲得拜登青睞入選15位內閣成員，獨缺亞太裔。加州民主黨籍眾議員高野(Mark Takano)就說：「納入亞太裔內閣首長，是我們必須延續的重要前例。」

從內閣不同首長掌管的預算，就可看出亞太裔人士落居下風；衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)能掌握的預算約870億，但貿易代表戴琪僅有690億，兩者有不小差距。

加州民主黨籍國會眾議員趙美心(Judy Chu)說：「到目前為止，不算亞太裔的話，這的確是最多元的內閣。拜登交接團隊認為，我們被任命一些次級的職位就該滿足了，但我們無法接受。」

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