拜登自詡數十年來是中間派 有助超越兩黨惡鬥

拜登面對國會分裂，他樂觀表示，數十年來的中間派立場，有助他超越過去四年的兩黨惡鬥。(路透)

總統當選人拜登 上任後將面臨嚴重分裂的國會，其中許多共和黨 人聲稱選舉舞弊；但拜登樂觀地表示，他數十年來的中間派協商立場，有助他超越過去四年的兩黨惡鬥，並朝他的理念邁進。

拜登日前透過電話告訴多位記者表示：「我的影響力在於，每名資深共和黨人都明白，我從未誤導過他們。我永遠不會公然讓他們難堪。」

紐約時報報導，拜登擔任副總統時，那八年可說是站在第一線看著共和黨人阻攔當時的總統歐巴馬；在歐巴馬的第二任期，歐巴馬乾脆放棄獲得國會多數議員支持的希望，轉而仰賴行政命令。川普總統面對眾院民主黨人時也採取類似作法。

不過拜登堅信，他個人的策略與過往經驗，可望讓他打破前任總統仰賴行政命令的循環；他認為，美國 已不同於以往，例如美國人對於氣候變遷更有共識，而且各派政黨選民認為美國需要採取更積極的行動。

「我能夠帶來你們意想不到的環境政策」拜登說，「這是我六年前沒完成的事。」

拜登也樂觀看待兩黨能夠合作因應新冠肺炎，重整美國經濟，改善失業率與店家關門的情況；拜登坦承，舉國民眾普遍對於防疫限制感到厭倦，但是他也說美國人願意採取必要行動，以減少病毒傳播並挽救人命。

「民眾普遍有種新的迫切感，」拜登表示，「美國大眾被迫痛徹了解，若未能採取我們談論的這些防疫措施，將承擔疫情帶來的廣大傷害與高額代價。」

拜登這番樂觀態度，可望在上任後迅速面臨考驗。民調顯示，民眾對於防疫的看法普遍因政黨而異；無論喬治亞州參議員複選後由哪一個政黨掌控參院，國會都將比近代歷史的國會更為分歧。

拜登表示：「我準備迎戰，不過一旦你陷入這類血戰，其中一種結果就是什麼事也辦不成，一事無成。」