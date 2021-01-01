「中國雇兇攻擊駐阿富汗美軍」？ 情報未獲證實 川普就想解密

「中國出錢雇人攻擊駐阿富汗美軍」的情報未經證實，但川普政府打算解密。圖為美軍士兵正在離開阿富汗。(Getty Images)

資深官員31日說，川普 政府打算解密「中國 出錢雇人攻擊駐阿富汗美軍」的情報，川普本人知道這件情報未經證實，中方已稱此情報是假新聞。

官員說，中國提供巨額獎金，鼓動「非政府人員」攻擊駐阿富汗美軍的消息，國安顧問歐布萊恩已口頭向川普報告；另外，幕僚11月17日向川普簡報國內外大事時，也提到過。

中國外交部發言人汪文斌31日表示，這是純屬無稽的假新聞，旨在「抹黑、詆毀」中國。

川普政府臨下台前要解密這敏感情報，意圖至為明顯：持續對中國施壓，絕不手軟。不過，美國 官員也承認，各部門仍在設法查證，情報到底是否屬實。

同樣是未經確證的情報，和中國有關的，川普政府一面解密一面「繼續查證」，和俄國有關的，態度卻截然不同。

2020年夏季，紐約時報曾報導，俄國花大錢雇神學士傭兵追殺駐阿富汗美軍，川普也接獲報告，卻說紐時報導純屬「騙局」；白宮新聞官麥肯納尼(Kayleigh McEnany)也批評紐時，淡化報導內容，說該內容「未經證實」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，對俄國輕輕放過，對中國卻一路追殺，因為在川普眼中，中國已取代俄國，成為美國的頭號敵國。

網媒Axios30日率先報導「中國雇人殺美軍」的訊息，引述兩名資深官員，說美國正要解密，也強調是「還沒有經過確認」的情報。

Axios說，中國駐美大使館未回覆記者提問，川普應該沒有和習近平討論過這件事，也不清楚即將上任的拜登和國會議員知不知道。

Axio表示，如果內容屬實，表示中國戰略大翻轉，勢將急遽惡化美中之間的緊張關係，如果情報不實，背後「作者」是誰、動機為何、解密目的又為何，都引人疑竇。

中國曾邀請神學士代表到北京，希望促成阿富汗人主導的和平方案，德國馬歇爾基金會研究員史默爾(Andrew Small)說，如果真的敢公然挑釁美國，顯然與它自己對阿富汗採「靜默外交」的立場，互相矛盾。