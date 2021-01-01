我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

川普最後新年講話 自誇防疫成效未談大選

自己在家泡！ 「極地跳水」迎新年傳統 不再「疫」起跳

編譯郭宣含／綜合31日電
「極地跳水」迎新年的傳統活動因疫情而改變，圖為緬因州的民眾往年的活動照。(美聯社)
「極地跳水」迎新年的傳統活動因疫情而改變，圖為緬因州的民眾往年的活動照。(美聯社)

美國加拿大邊界許多地區有項傳統，民眾會舉行「極地跳水」大會迎新年，這項傳統今年因為新冠疫情而面臨考驗，但主辦單位也隨機應變，包括要求民眾遵守防疫措施，或在自家泡在冰水裡也算數。

許多傳統「極地跳水」的舉辦單位努力安全迎新年，加拿大最大極地跳水活動辦在安大略湖(Lake Ontario)，今年主辦單位鼓勵民眾分享自己泡在冰水中的影片，不論是泡在游泳池、浴缸裡，或甚至跳進一堆雪中都行。

該活動共同創辦人的女兒珍娜•卡里奇(Jenna Courage)表示：「任何冰冷的東西都算數！」安大略湖的跳水活動有助於「世界宣明會」(World Vision Canada)組織。

西雅圖的「北極熊冬泳」(Polar Bear Swim)往年吸引數千人共襄盛舉，但今年也不同以往；今年主辦單位不像往年一樣邀請大家一起跳進水中，而是鼓勵民眾戴口罩、保持社交距離然後別下水，站在阿爾基海灘(Alki Beach)同慶即可。

緬因州特殊奧運(Special Olympics)主辦單位則鼓勵參加者，不要在老蘭花海灘(Old Orchard Beach)參加跳海活動「龍蝦下水」(Lobster Dip)，在自家前院雪堆拍攝「龍蝦翻滾」(Lobster Roll)的影片就好；若被選為最佳影片，影片可被分享在網路上。

殊不知今年聖誕節適逢暴雨和溫暖天氣，地上的雪融化兩吋，亂了主辦方的計畫。

自1989年波特蘭橄欖球俱樂部(Portland Rugby Club)舉行首屆跳海活動後，退休教師梵西里(Rocky Frenzilli)每年都會穿上亮紅色龍蝦裝參加，今年他表示：「我會盡可能發揮創意。」

緬因州自然資源協會人員貝絲•考曼(Beth Comeau)表示：「這是你期望跳進的新年，洗淨一切並在2021年重新開始；過去一年很可怕糟糕，大家都想將之拋諸腦後。」

「極地跳水」迎新年的傳統活動因疫情而改變，圖為加拿大安大略的民眾往年的活動照。(...
「極地跳水」迎新年的傳統活動因疫情而改變，圖為加拿大安大略的民眾往年的活動照。(美聯社)

緬因州 加拿大 美國

上一則

接種疫苗過程慢的離譜 老人排隊14小時 人龍恐釀超級傳播

下一則

這10個字滾吧！ Covid-19、社交距離 被列「放逐詞彙榜」

延伸閱讀

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
燉一鍋 窩在家迎新年

燉一鍋 窩在家迎新年
數百英國背包客開海灘趴 澳洲怒了揚言驅逐

數百英國背包客開海灘趴 澳洲怒了揚言驅逐
疫情重創海鮮產業 「海藻」卻殺出新路

疫情重創海鮮產業 「海藻」卻殺出新路

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診將破2000萬例 加州逼近230萬例

2021-01-01 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2020-12-24 11:25
科學家初步推測，聚乙二醇是造成新冠疫苗過敏反應的原因，但仍需進一步釐清。歐新社

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

2020-12-26 08:48
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普再籲發2000元 批錯在中國

2020-12-25 22:02
「紐約郵報」原本力挺川普總統，然而27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」(截自紐約郵報)

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

2020-12-29 19:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧