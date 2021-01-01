自己在家泡！ 「極地跳水」迎新年傳統 不再「疫」起跳

「極地跳水」迎新年的傳統活動因疫情而改變，圖為緬因州的民眾往年的活動照。(美聯社)

美國 和加拿大 邊界許多地區有項傳統，民眾會舉行「極地跳水」大會迎新年，這項傳統今年因為新冠疫情而面臨考驗，但主辦單位也隨機應變，包括要求民眾遵守防疫措施，或在自家泡在冰水裡也算數。

許多傳統「極地跳水」的舉辦單位努力安全迎新年，加拿大最大極地跳水活動辦在安大略湖(Lake Ontario)，今年主辦單位鼓勵民眾分享自己泡在冰水中的影片，不論是泡在游泳池、浴缸裡，或甚至跳進一堆雪中都行。

該活動共同創辦人的女兒珍娜•卡里奇(Jenna Courage)表示：「任何冰冷的東西都算數！」安大略湖的跳水活動有助於「世界宣明會」(World Vision Canada)組織。

西雅圖的「北極熊冬泳」(Polar Bear Swim)往年吸引數千人共襄盛舉，但今年也不同以往；今年主辦單位不像往年一樣邀請大家一起跳進水中，而是鼓勵民眾戴口罩、保持社交距離然後別下水，站在阿爾基海灘(Alki Beach)同慶即可。

緬因州 特殊奧運(Special Olympics)主辦單位則鼓勵參加者，不要在老蘭花海灘(Old Orchard Beach)參加跳海活動「龍蝦下水」(Lobster Dip)，在自家前院雪堆拍攝「龍蝦翻滾」(Lobster Roll)的影片就好；若被選為最佳影片，影片可被分享在網路上。

殊不知今年聖誕節適逢暴雨和溫暖天氣，地上的雪融化兩吋，亂了主辦方的計畫。

自1989年波特蘭橄欖球俱樂部(Portland Rugby Club)舉行首屆跳海活動後，退休教師梵西里(Rocky Frenzilli)每年都會穿上亮紅色龍蝦裝參加，今年他表示：「我會盡可能發揮創意。」

緬因州自然資源協會人員貝絲•考曼(Beth Comeau)表示：「這是你期望跳進的新年，洗淨一切並在2021年重新開始；過去一年很可怕糟糕，大家都想將之拋諸腦後。」