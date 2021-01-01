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全美20州最低時薪 元旦起調高 加州調到14元居各州之冠

記者顏伶如／綜合報導
全美20州在元旦起調高最低工資，加州時薪14元，紐約市最低工資則為時薪15元。圖為星巴克一名員工為得來速的客戶送上咖啡。(美聯社)
全美20州在元旦起調高最低工資，加州時薪14元，紐約市最低工資則為時薪15元。圖為星巴克一名員工為得來速的客戶送上咖啡。(美聯社)

元旦起，全美20州將調高最低工資，某些州時薪調升幅度超過1元，例如加州最低工資從時薪13元調至14元，待遇在全美各州排名第一，僅次於華府特區時薪15元的最低工資；新墨西哥州最低工資也將從9元調高到10.5元。

為因應不斷走高的生活開銷，全美20州1月1日起調高最低工資，另有三州將在稍後跟進。

佛羅里達州原本時薪為8.56元，將採兩階段調高最低工資，元旦先調為8.65元，9月30日再調高到10元。

調整之後的最低工資以加州的時薪14元在全美各州排第一，其次依序為華盛頓州的13.69元及麻州的13.5元。

紐約州工資調整提早於元旦前夕的12月31日上路，由時薪11.80元調高到12.50元；紐約市最低工資則為時薪15元。

明尼蘇達州最低工資調整幅度只有8分，員工人數規模較大的雇主，從時薪10元調高到10.08元，小型雇主則從8.15元調高為8.21元。

蒙大拿州調薪幅度只有1角，從原本的時薪8.65元調為8.75元。

聯邦政府的最低工資標準，從2009年來一直維持在每小時7.25元。

總統當選人拜登選舉政見包括將聯邦最低工資調高到時薪15元，有線電視新聞網(CNN)分析，拜登上台後如果面臨參院反對，這項構想恐難實現，但拜登可以發布行政命令，要求聯邦政府承包商為勞工提供時薪15元待遇。

拜登 紐約市 加州

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