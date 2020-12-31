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擋國會確認大選結果 潘斯尷尬 也不支持

記者顏伶如／綜合報導
國會參眾兩院將於1月6日確認選舉人團投票結果，由於川普總統拒絕承認敗選，身為參院主席的副總統潘斯角色尷尬。(美聯社)
國會參眾兩院將於1月6日確認選舉人團投票結果，由於川普總統拒絕承認敗選，身為參院主席的副總統潘斯角色尷尬。(美聯社)

國會參眾兩院將於1月6日確認選舉人團投票結果，根據憲法，議程將由身為參院主席的副總統潘斯主持；由於川普總統拒絕承認敗選，潘斯在這場會議上的角色備顯尷尬，雖然某些川普盟友期盼透過潘斯最後一搏，讓川普得以翻盤，但實際上潘斯能夠動用的籌碼非常有限。

德州聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert)等十多位共和黨人，28日在德州東區聯邦法院提告，要求法官裁定潘斯在1月6日的會議期間擁有「專屬權限」(Exclusive Authority)，能夠另行指派挺川派選舉人。

華盛頓郵報分析，高梅特的訴訟極不可能獲得法院認真看待，潘斯依法只能遵循傳統，宣告拜登為總統當選人。根據聯邦選舉法，1月6日的會議主要為象徵形式，國會也把各州在12月8日前確認的各州投票結果視為「最終結果」(conclusive)。

儘管「選舉計算法」(Electoral Count Act)規範了當選人出現爭議時各州應該如何處理，2020年大選誰贏誰輸則是毫無疑慮，因為全美各州投票結果已經獲得各州選舉人團認證。

潘斯在1月6日會議中的角色，象徵意義遠遠超過實質影響，在會中必須把各州呈交的信封拆開，大聲宣布兩位總統候選人各自獲得幾張選舉人票。

非營利選舉監督組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)專家諾提(Adav Noti)說，選舉人票統計將由議場人員負責，潘斯並不介入，只會宣布候選人在各州的選舉人票得票總數，最後並宣布拜登與川普各自獲得306張、232張選舉人票。

非營利政治監督組織「第一議題」(Issue One)政治操守研究專家麥瑞迪絲‧麥吉西(Meredith McGehee)說，潘斯可以拒絕承認議場人員統計的選舉人票票數，但如此作為將構成公然觸法。

高梅特等人的委任律師29日說，潘斯已經表態不贊成高梅特等人試圖挑戰選舉結果的計畫。

國會參眾兩院將於1月6日確認選舉人團投票結果，由於川普總統拒絕承認敗選，身為參院...
國會參眾兩院將於1月6日確認選舉人團投票結果，由於川普總統拒絕承認敗選，身為參院主席的副總統潘斯角色尷尬。(路透)

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