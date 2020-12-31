美國新冠疫苗配發1400萬劑 僅260萬人接種

美國疫苗接種速度緩慢，12月已配送1400萬劑疫苗，但僅有260萬人施打完第一劑疫苗。圖為佛州一名88歲的心臟病患正接受施打疫苗。(Getty Images)

川普政府預計明年6月底前全美80%人口可接種新冠疫苗 ，但由於疫苗配送計畫緩慢，國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，若照當前速度接種疫苗，美國 可能得花近十年才能達到目標；聯邦政府 疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)負責人史勞伊(Moncef Slaoui)30日也坦承，接種疫苗人數低於預期。

監管疫苗發配工作的陸軍將領柏納(Gustave Perna)30日在記者會上表示，過去12天有兩個節日和三個大暴風雪；史勞伊也表示：「因為假期或暴風雪，我們『流失』好幾天的時間。」

神速行動人員11月承諾，美國可在今年底前配送2000萬劑新冠疫苗，並在明年6月底前為80%、3億3070萬名美國人接種完疫苗；不過根據聯邦當局數據，接種進度慢於預期，本月已配送1400萬劑疫苗，但截至30日，僅有260萬人施打完第一劑疫苗。

若要達到神速行動的目標，每天得至少有300萬人接種疫苗。

「我們同意接種人數比預期還低。」史勞伊表示：「我們知道應該要更好，我們正努力加快速度。」

總統當選人拜登29日表示，新冠疫苗施打進度落後，大眾接種完成可能需耗時數年，而非數月。

布朗大學公共衛生學院院長加哈(Ashish Jha)29日也批評聯邦政府疫苗規畫不善，導致疫苗接種速度緩慢；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也認為，12月底前疫苗接種人數無法達標。

加哈警告，美國疫苗配送正在重蹈先前悲慘的模式，「我們正犯下先前配送個人防護設備與檢測盒時犯下的錯誤。」

神速行動雖投資數十億元研發、生產和配送新冠疫苗，但最後要求各州各自提出為民眾施打疫苗的計畫；加哈表示：「這部分雖有很多流程，但未經太多規劃，投資也不多。」

哈加指出，最後有兩種選擇，一為50州接種進度一起落後，二為聯邦政府協助各州，而非把責任丟給各州處理。