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台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

Q&A／英國批准的阿斯特捷利康疫苗 有效性多高？

編譯林梅婕／綜合30日電

英國30日批准阿斯特捷利康(AstraZeneca)和牛津大學研發的新冠病毒疫苗，成為英國第二個通過授權使用的疫苗；入冬後歐洲各國疫情加劇，英國更爆發變種且傳染力更強的新冠病毒，英國政府表示疫情的控制將寄望於疫苗更快速地產出。

•通過授權代表什麼意思？

該疫苗過去在英國進行試驗及產線的安排已耗時數月，一旦釋出數量將大幅超越美國輝瑞(Pfizer)疫苗的分配。

•能否有效對抗變種病毒？

英國官員指出，目前變種病毒只有加速傳染的特性，該疫苗和其他疫苗仍能有效對抗病毒。

•美何時會通過授權使用？

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)仍需要該疫苗在美國試驗的數據才能進行審核，因此還需一段時間；依照美國染疫人數增加的速度，FDA有機會在2月底前就獲得所需資料。

•產能為何？

該公司先前曾表示，已備好約400萬劑的疫苗供英國民眾使用；知情人士透露，預計明年1月底前該疫苗產能將達到每周生產400萬劑，而英國政府已預先訂購1億劑。

•與輝瑞疫苗的差異為何？

兩者皆分兩劑接種。阿斯特捷利康使用較傳統的疫苗技術，採集來自猩猩體內、相對較弱的病毒株，並透過病毒身上的基因序刺激人類體內免疫系統產生抗體；輝瑞及莫德納(Moderna)疫苗則使用較新的「信使RNA」(mRNA)技術。

•比其他疫苗安全和有效？

經過人體試驗證實該疫苗確實安全，但整體試驗結果有效性僅62%，輝瑞及莫德納的有效性分別為95%及94%。然而，該疫苗有部分55歲及以下的試驗者只接種一半劑量，有效性卻達到90%，科學家們表示還需要更多研究才能找出明確的原因。

疫苗 英國 美國

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