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全球首批准！英國元月4日起打阿斯特捷利康疫苗 美國尚未放行

記者張聲肇／綜合報導
英國政府30日宣布批准牛津大學和阿斯特捷利康公司(AstraZeneca)共同研發的新冠病毒疫苗投入使用，成為全球第一個批准這支疫苗的國家。(路透)
英國政府30日宣布批准牛津大學和阿斯特捷利康公司(AstraZeneca)共同研發的新冠病毒疫苗投入使用，成為全球第一個批准這支疫苗的國家。(路透)

英國政府30日宣布批准牛津大學(Oxford University)和阿斯特捷利康公司(AstraZeneca)共同研發的新冠病毒疫苗投入使用，成為全球第一個批准這支疫苗的國家：阿斯特疫苗雖然較便宜，處理也較容易，在情況緊急的英國，元月4日就可開始施打，美國卻仍在檢驗其效力，可能要等到4月以後才放行。

阿斯特捷利康的疫苗，不像已獲准在美國使用的輝瑞疫苗須極低溫冷藏，而只須冰箱溫度，且價格便宜，在第三世界國家可能較受歡迎。

英國首相強生盛讚英國科學界造福人類，研發出可讓更多人更快速獲得好處的疫苗。英國因為疫情嚴峻，又有變種病毒傳播，決定採行普遍接種疫苗策略，保護更多人民。

阿斯特捷利康疫苗和輝瑞的一樣，須打兩劑才有長期效果，第二劑須在第一劑施打後4到12周內接種完畢。

牛津大學參與疫苗研發的波拉德博士(Andrew Pollard)說，免疫反應資料顯示，兩針施打時間拖長，效果其實更好，「這不稀奇，許多疫苗都是這樣。」

阿斯特捷利康說，它的疫苗每劑只賣2.5美元，2021年底前，能夠生產30億劑，供15億人用。

該公司在巴西、英國、南非對2萬4000人試驗發現，這個疫苗很安全，預防感染的效率約為70%。問題是，對老人的保護效果，資料尚不齊全。試驗對象當中，只有12%是55歲以上的人，而且都是較後期加入，因此，對此一年齡群的保護效率不詳。

歐洲醫藥局仍在審核阿斯特捷利康疫苗，歐盟27國使用它，還得等一段時間。

同樣，白宮「神速行動」負責人史勞伊也說，對某些族群的效率問題未解之前，美國不會核准使用；這表示，美國人接種阿斯特捷利康疫苗的時間，至少會延後兩個月，從他當初估計聯邦食品暨藥物管理局最早2月核准，延到4月。

他說，新冠病毒對老年人的衝擊較強，因此，對老年人試驗的結果不確知之前，不宜放行。此外，他說，70%的效率，美國也不滿意。

英國政府30日宣布批准牛津大學和阿斯特捷利康公司共同研發的新冠病毒疫苗投入使用，...
英國政府30日宣布批准牛津大學和阿斯特捷利康公司共同研發的新冠病毒疫苗投入使用，衛生大臣韓考克對批准疫苗一事比出讚的手勢。(路透)

疫苗 英國 美國

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