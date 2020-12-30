2020離世名人….悼念金斯柏、痛失「黑曼巴」柯比

2020年是非比尋常且多舛的一年，不僅新冠疫情帶走數以百萬計的性命，許多曾在各領域引領風騷的人士也走到人生盡頭；他們輝煌的一生，讓世人緬懷不已。

政界

聯邦大法官魯絲·貝德‧金斯柏。(美聯社)

金斯柏／87歲／女權鬥士 最高院大法官

金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)五度罹癌，9月18日在距離2020年總統大選約一個半月前逝世，她是美國 史上第二位女性大法官。

自由派的金斯柏1993年由前總統柯林頓提名任命，在墮胎權、同性婚姻法、投票權、移民、健保及平權法案等訴訟投票中一直展現革新理念，捍衛衛美國民主價值，因此在27年的大法官任內享有如搖滾巨星般的地位。

最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)悼念時說，「她的聲音柔和，但一開口，所有人都會仔細聽」。

民權鬥士、 非裔民主黨聯邦眾議員路易斯。(美聯社)

路易斯／80歲／國會良心 非裔民權鬥士

民權鬥士、喬治亞州資深國會眾議員路易斯(John Lewis)罹患末期胰臟癌多月後，7月17日與世長辭；他是美國六大民權領袖的最後一人，獲譽為「國會良心」。

路易斯擔任國會眾議員逾30年，2019年12月宣布罹癌。

路易斯青少年時初見金恩博士，並協助他籌畫1963年「朝華府進軍」(March on Washington)民權大遊行；金恩在此活動中發表著名的「我有一個夢」演講。

1965年，路易斯以年輕民權領袖之姿，領導約600名示威者爭取非裔平等投票權，在這場淪為「血腥星期天」(Bloody Sunday)的關鍵遊行中，他在阿拉巴馬州柏圖斯大橋(Edmund Pettus Bridge)遭警察暴力攻擊。

紐約市唯一一位非裔前市長丁勤時。(美聯社)

丁勤時／93歲／紐約市 首位非裔市長

1990年至1993年擔任紐約市長的丁勤時(David Dinkins，右圖）是紐約市至今唯一的非裔市長，於11月23日在紐約上東城自家逝世，享耆壽93歲。

丁勤時的去世引起紐約政界人士深切緬懷。丁勤時任內面臨猖獗犯罪與種族動盪，但他治理城市有佳，甚至贏得政敵尊敬，卸任後仍受景仰多年；民權維權人士、夏普頓牧師(Al Sharpton)表示：「丁勤時是歐巴馬的先導」，他使美國政治變得更多元包容。

體育

洛杉磯湖人傳奇「小飛俠」柯比．布萊恩 。(美聯社)

柯比布萊恩／41歲／「黑曼巴」湖人隊的傳奇

洛杉磯湖人職業籃球隊巨星「黑曼巴」柯比布萊恩(Kobe Bryant)1月26日搭乘直升機時墜機身亡，享年41歲；同架直升機共有九名乘客，包括布萊恩特13歲的二女兒吉安娜，他原本帶女兒等人去參加中學籃球賽。

布萊恩從2歲接觸籃球，高中時期跳級以17歲之齡進入美國職籃聯盟(NBA)，成為史上最年輕的職籃球員；他1996年被交易到洛杉磯湖人隊，便在此展開20年的湖人生涯，期間他拿下五次NBA總冠軍，18度入選明星賽；今年他也入圍名人堂，但因疫情之故典禮延至明年5月舉行。

布萊恩特2016年退役後依舊活躍，他創立體育學院，培育年輕籃球選手，也拍攝短片「致親愛的籃球」(Dear Basketball)親自口述個人籃球故事，該片贏得2018年奧斯卡最佳動畫短片獎。

阿根廷足球巨星馬拉度納 。(美聯社)

馬拉度納／60歲／傳奇球星 率阿根廷奪世足

以「上帝之手」聞名的阿根廷足球巨星馬拉度納(Diego Maradona)，11月25日因心臟病逝世，享年60歲。1986年世界杯足球賽，他率領阿根廷奪冠，過程中八強戰他對英格蘭梅開二度，以2：1獲勝，但其中一球他事實上以手將球撥進，而非頭球破門，但裁判誤判為進球。

賽後他以耐人尋味的口吻說道：「進球有些是靠頭，有些則是上帝的手」，從此獲得「上帝之手」的稱號。

馬拉度納的盤帶與進球功力了得，職業生涯共有259球入網，也為阿根廷國家隊攻進34球。職業生涯雖然奪冠無數，廣受球迷追捧，更被國際足總(FIFA)選為20世紀最佳球員，但他的一生也周旋於毒品、女色和犯罪組織之間，也使傳奇人生備受爭議。

華人

網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華領導公司20年後，8月卸下職務，11月27日便以46歲之齡辭世。謝家華雙親皆來自台灣，他則出生於伊利諾州，哈佛大學畢業後加入甲骨文(Oracle)公司，五個月後便離開自創公司，之後再賣給微軟(Microsoft)。

謝家華隨後取得網路鞋公司的控制權，並重新命名為Zappos，自此在網路零售鞋業扮演要角；謝家華將價值數十億元的Zappos搬到拉斯維加斯郊區，2009年將公司賣給亞馬遜，但持續擔任執行長至8月。

謝家華身邊人士表示，謝家華過世前半年，開始沉迷於酒精、藥物，並迷戀火和挑戰身體極限；今年新冠肺炎居家避疫期間，沉迷問題惡化。11月18日謝家華在康乃狄克州的友人住處失火受傷，九天後不治，醫師判定為意外身亡。

江孫芸2019年在家中受訪。(記者李晗 / 攝影)

江孫芸／100歲／中餐女王 走紅美餐飲界

在美國餐飲業有「中餐女王」名號的江孫芸(Cecilia Chiang，左圖）10月28日在舊金山家中壽終正寢，享年100歲。

江孫芸生於1920年，本名孫芸。出身於權貴世家，從小成長環境優渥，醉心中華美食；她與外交官丈夫江良在歷經戰亂之後遷居日本，1959年來到舊金山，隨後引進川菜和北方菜，創辦中餐廳「福祿壽」(The Mandarin)，1975年又開設第二家福祿壽餐廳。

與其他廉價低端的中餐館相比，福祿壽高檔獨樹一格的風格顛覆美國人對中華美食的印象，也讓江孫芸在餐飲界打響名號。2000年美食雜誌Saveur更把江孫芸評為「成功將中國地方料理帶到美國」。

江孫芸於1991年將第一家創始店賣掉，而第二家餐廳則是在1989年賣給兒子江一帆。江孫芸分別在1974年和2007年出版兩本個人傳記，2007年時她受訪時說道：「我希望能改變一般人對中餐的認知，他們不知道中國有多大。」

中研院院士、分子生物學家黃以靜7月8日病逝美國加州，享年73。圖為美國婦女名人堂提供的相片，拍照時間不詳。（美聯社）

黃以靜／73歲／首位複製HIV病毒科學家

華裔分子生物學家黃以靜(Flossie Wong-Staal)為世界上複製造成愛滋病的人類免疫缺陷病毒(HIV)的第一人，更曾被「每日電訊報」(The Telegraph)評選為百大在世天才第32名。

黃以靜1946年出生於廣東，1972年自洛杉磯加州大學取得博士學位，次年起在美國癌症研究所進行研究工作，1983年與團隊發現HIV病毒為造成愛滋病的關鍵。

兩年後，她成為世界上第一位成功複製HIV病毒的科學家。她也完成病毒基因圖，為日後研發病毒檢測建立基礎。她在7月8日因肺炎病逝，享年73歲。

藝壇

英國演員史恩康納萊。(美聯社)

史恩康納萊／90歲／007電影 被讚最出色龐德

最具代表性的「007情報員詹姆士龐德」--蘇格蘭巨星史恩康納萊(Sean Connery)，10月31日在巴哈馬群島家中於睡夢中辭世，享壽90歲。

史恩康納萊性感有魅力且兼具硬漢特質的表現，令伊恩佛萊明(Ian Fleming)筆下的龐德(James Bond)紅遍全球；他被視為至今最出色的龐德。

史恩康納萊在1930年8月25日生於蘇格蘭愛丁堡的工人家庭，幼時家境貧困，曾多方兼職，也演出小戲院與電視劇作品；31歲時才因為符合詹姆士龐德的人物設定而被選角，演出第一部還是黑白畫面的007電影「第七號情報員」(Dr. No)；隨後一砲而紅，接續演出六部007正式系列電影，直至1973年交棒。

史恩康納萊以龐德系列成名，在其他電影的傑出表現也讓他獲獎無數；除演技精湛，史恩康納萊在1989年、59歲時被眾生相雜誌(People)票選為「最性感男人」，並在1999年再度被票選為「20世紀最性感男人」。

晚年受失智症所苦的史恩康納萊畢生主張蘇格蘭獨立，2004年被選為「當代最偉大的蘇格蘭人」。

漫威超級英雄電影「黑豹」主角查維克．博斯曼。(美聯社)

查維克博斯曼／43歲／「黑豹」主角 演活超英電影

漫威超級英雄電影「黑豹」(Black Panther)主角查維克．博斯曼(Chadwick Boseman)8月28日因大腸癌在洛杉磯自家過世，享年43歲；博斯曼成名晚，35歲獲得首個知名角色；他相當低調，鮮少談論私生活。

博斯曼1976年出生於南卡羅來納州，曾在霍華德大學(Howard University)和牛津英美戲劇學院(British American Drama Academy)攻讀藝術表演。他成名後也利用個人名氣為非裔發聲、探望病童；在他離世後，總統當選人拜登也說博斯曼鼓舞許多世代。

好萊塢女星夏蕙蘭以104歲高齡辭世，是「亂世佳人」最後一位離世的演員。圖為她2006年檔案照。(Getty Images)

好萊塢女星夏蕙蘭以104歲高齡辭世，是「亂世佳人」最後一位離世的演員。圖為她1944年檔案照。(Getty Images)

夏蕙蘭／104歲／「亂世佳人」經典女角之一

在1939年經典史詩電影「亂世佳人」(Gone with the Wind)中飾演韓美蘭(Melanie Hamilton)的好萊塢女星夏蕙蘭(Olivia de Havilland，奧麗薇亞‧哈佛蘭)，7月26日於巴黎家中辭世。

擁有英國籍的夏蕙蘭在101歲生日的前兩周，獲英國女王伊莉莎白二世頒賜「大英帝國勳章」；她是「亂世佳人」最後一位離世的演員，象徵一個世代的結束。

知名益智競賽節目「危險邊緣」主持人崔貝克。(美聯社)

崔貝克／80歲／「危險邊緣」益智節目主持人

益智競賽節目「危險邊緣」(Jeopardy)主持人崔貝克(Alex Trebek)在與胰腺癌抗爭數年後，於11月8日辭世。

崔貝克曾任加拿大廣播公司(CBC)記者，他1973年移居美國並主持過多個經典節目；「危險邊緣」1964年由國家廣播公司(NBC)首度播出，崔貝克自1984年開始擔任該節目主持人，主持幽默而真誠，深受觀眾歡迎。

學術

美國著名漢學家、哈佛大學費正清東亞中心前主任傅高義。(美聯社)

傅高義／90歲／費正清東亞中心前主任

美國著名漢學家、哈佛大學費正清東亞中心前主任傅高義(Ezra F. Vogel)1930年出生於俄亥俄州，1958年取得哈佛博士學位，專攻東亞社會、政治和歷史。他曾任哈佛大學教授，哈佛大學東亞研究中心主任、費正清中國研究中心主任等職。1993年至1995年曾在美國國家情報委員會擔任負責東亞事務的情報官。

對中國和日本等國有深厚了解，傅高義因此有不少暢銷的相關著作。著名作品包括1979年關於日本經濟崛起的「日本第一：對美國的教訓」，以及2011年專精研究鄧小平推動中國改革開放的「鄧小平改變中國」，曾獲「蓋伯圖書獎」，更獲經濟學人、華盛頓郵報等英美知名媒體選為年度最佳書籍。

傅高義於12月20日去世，享壽90。