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1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

「紐約客」報告：美國錯失3大關鍵時機 釀疫情悲劇

編譯郭宣含／綜合29日電
戴口罩能減緩新冠病毒傳播，但CDC很晚才建議大眾戴口罩。圖為紐約一民眾戴著防毒面具。(路透)
戴口罩能減緩新冠病毒傳播，但CDC很晚才建議大眾戴口罩。圖為紐約一民眾戴著防毒面具。(路透)

2020年為疫情年，「紐約客」(New Yorker)雜誌作家萊特(Lawrence Wright)分析，這一年來美國經歷三個關鍵時機，原本可望扭轉疫情結果，最後種種錯誤和角力，造成美國當今的新冠疫情悲劇。

曾獲普利茲獎(Pulitzer Prize)的萊特指出，第一個時間點是今年1月3日，當時聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)告訴中國疾病預防控制中心主任高福，希望派CDC團隊前往中國調查，但高福表示他無權答應；數日後，兩人再次聯繫時，高福開始哭訴：「我想我們太遲了。」

CDC很晚才明白新冠病毒的風險；萊特指出：「芮斐德相信，如果CDC專家1月初前往中國，他們就能確切明白全球面臨的威脅。新病原為冠狀病毒，原本以為這種新病毒僅具輕微傳染力，類似嚴重急性呼吸道症候群(SARS)的冠狀病毒，結果這種猜測大錯特錯。」

芮斐德最近表示，本以為根據症狀判斷確診，並加以隔離和接觸追蹤即可，但這樣會遺漏50%的案例，美國直到2月底才明白。

第一個錯誤發生後，第二個緊接而來；那就是CDC研發出來的新冠檢測劑，這些檢測工具未通過品管檢查，卻還是分送到實驗室。這表示美國2月基本上是在蒙眼防疫，檢測量遠遠不足，無法清楚有多少美國人確診，這也引發一連串骨牌效應。

公衛人員手無檢測工具，接觸追蹤也連帶受阻，新冠病毒幾乎暢行無阻。萊特指出，當時全美一直欠缺可信賴的檢測工具，無法在兩天內提供檢測結果。

萊特舉南韓的例子凸顯檢測的重要性，南韓有全民健保並記取2015年中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)的教訓，政府提供免費快篩，並大筆投資接觸追蹤，因此成功掌控感染源。

第三個轉折點就是戴口罩；研究指出戴口罩能減緩新冠病毒傳播，但CDC很晚才建議大眾戴口罩，而且當時在川普總統等人的推波助瀾下，戴口罩與否已成為政治化問題。

美國2月幾乎蒙眼防疫，檢測量遠遠不足，無法清楚有多少人確診，引發一連串骨牌效應。...
美國2月幾乎蒙眼防疫，檢測量遠遠不足，無法清楚有多少人確診，引發一連串骨牌效應。圖為紐約疫情失控後，海軍醫療船「安慰號」3月馳援。(路透)

萊特也討論美國防疫失敗的地方，包括川普不願直接提供聯邦補助給各州州長，以及治瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)治療無效；不過萊特指出，兩家生技公司用不到一年，便成功研發有效的新冠疫苗，為對抗新冠疫情的一大亮點。

戴口罩能減緩新冠病毒傳播，但CDC很晚才建議大眾戴口罩。圖為喬治亞州一早餐店內，...
戴口罩能減緩新冠病毒傳播，但CDC很晚才建議大眾戴口罩。圖為喬治亞州一早餐店內，店員戴著口罩，椅子上則貼著告示，提醒食客注意社交距離 。(路透)
戴口罩能減緩新冠病毒傳播，但CDC很晚才建議大眾戴口罩。圖為馬里蘭州海洋城一餐館...
戴口罩能減緩新冠病毒傳播，但CDC很晚才建議大眾戴口罩。圖為馬里蘭州海洋城一餐館外的碰碰桌上，兩名食客戴著口罩等餐。(路透)

檢測 美國 CDC

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