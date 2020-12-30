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1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020年谷歌搜尋 新冠病毒次數最多

編譯郭宣含／綜合29日電
科學家無法解釋為何老年人染新冠後死亡率較高。圖為紐約市一家醫院將因新冠而死亡的患者遺體運出醫院。(路透)
科學家無法解釋為何老年人染新冠後死亡率較高。圖為紐約市一家醫院將因新冠而死亡的患者遺體運出醫院。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，新冠肺炎爆發已一年，在2020年谷歌(Google)搜尋的事件中，也以查詢新冠病毒的次數最多；目前全球疫情持續惡化，已有近8200萬人染疫和至少178萬人病歿，但至今新冠病毒仍存有許多未解之謎。

1.新冠病毒起源何處？

新冠病毒的起源引發許多陰謀論；該病毒起初似與販售活體動物的中國武漢市場有關，但「刺胳針」(Lancet)1月發表的一項研究發現，初期染疫的三分之一病患與武漢市場並無直接關聯。

川普總統和其他人懷疑，新冠病毒由武漢實驗室研發並釋出；科學家表示，有大量證據顯示該病毒源自野外，而且已知最接近的冠狀病毒與新冠病毒基因大有不同，不太可能外流並造成大爆發。

研究也發現，新冠病毒可能早在2019年12月就在美國和歐洲流傳，比原先預想還早數個月；中國官媒則鼓吹，新冠病毒可能源自中國以外的地方。

世界衛生組織(WHO)將持續調查，新冠肺炎是否早在12月發現首例前便已在中國傳播。目前科學家還不清楚將新冠病毒傳染給人類的中介動物為何。

2.為何特定族群較嚴重？

新冠肺炎病患出現許多症狀，包括失去味覺、嘔吐、腹瀉、指頭變色，甚至出現認知與大腦受損；即使病患康復後也可能留下後遺症，例如焦慮、腦損傷和慢性疲憊。科學家不清楚這些症狀會持續多久，也無法解釋為何有些人的症狀比其他人更嚴重。

每個人的基因都不同，某些人就是不易感染，科學家也觀察到老年人和男性更易染疫。雖然科學家已知，孩童鼻內擁有比較少冠狀病毒接觸細胞的ACE2接受器，所以比成人更不容易出現重症；不過科學家卻無法解釋為何老年人有較高死亡率。

3.新冠病毒如何散播？

中國1月證實，新冠病毒會在人與人之間傳播；科學家表示，染疫者打噴嚏或咳嗽時，病毒透過空氣裡的飛沫傳播，飛沫可飛至一至兩公尺外，甚至漂浮在空中數小時，戴口罩有助避免傳播。

目前不清楚一個人染疫需要多少新冠病毒的量；由於孩童染疫後更可能無症狀，有多少孩童助長病毒傳播也不得而知。

4.免疫力可維持多久？

香港大學研究人員8月表示，一名33歲男子首次染疫4個半月後再度確診；這表示一個人可能二度遭感染，但澳洲國立大學醫學院教授科里尼安(Peter Collignon)表示，99%的人染疫後通常至少6個月內不會再染疫。

科學家不知道自然免疫力和疫苗免疫力可維持多久。

5.大流行病何時結束？

即便新冠疫苗問世，仍無法迅速解決問題，可能需要多年才能讓全球多數人口接種疫苗，這樣才能阻止病毒傳播；遑論民調顯示，部分民眾可能不願接種疫苗。

科學家還不清楚，就算民眾接種疫苗，這些人是否可能繼續染疫，並在自己不會發展病症的情況下傳播病毒給他人。就算有朝一日大量人口接種疫苗，人類可能還需與新冠病毒共存，畢竟人類史上唯一靠疫苗根除的病毒只有天花(Smallpox)。

疫苗 中國 免疫力

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