疫情前僅占4% 遠端工作盛行 民生消費需求增

紐約一位舞蹈家在疫情之後，利用Zoom會議和排練者對話，也在社群媒體發布作品。(美聯社)

自疫情 爆發以來全球遠端工作的風潮盛行，甚至有專家預測即使在疫情消退後，部分職業仍可能繼續保留遠端工作的模式；各大知名民生用品業者也開始預測，民眾長期居家工作將衍伸哪些生活習慣，提前掌握未來需求和市場動向。

隨著人們習慣居家工作，個人生活習慣也產生變化，例如蓄鬍、加快午餐用膳的速度、自製咖啡或增添寬鬆舒適的休閒服飾等；許多食品及民生用品公司開始針對這些改變調整生產線、拓展製造工廠或增加設備。

康尼格拉食品(Conagra Brands)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)兩大食品製造商就計畫提升工廠設備，並加購器具用以生產更多簡易的居家午餐調理包；位於喬治亞州 的磨坊食品(General Mills)工廠則增加肉桂吐司穀物脆片(Cinnamon Toast Crunch)的生產線；金百利克拉克百貨企業(Kimberly-Clark)也將原訂生產辦公室用品的產線，改為大量生產廁所衛生紙。

疫情刺激民生需求消費，超市及生活用品業績的成長幅度堪稱空前絕後；為了滿足不斷提升的需求量，業者主動降低生產的多樣性，但也有很多業者盡可能地避免長期性的變動，深怕天有不測風雲。

然而，康尼格拉食品消費者數據分析部的資深副總裁諾蘭(Bob Nolan)認為，消費者們因居家辦公所養成的習慣將會是長期性的，「我們有信心，這不會只是曇花一現」；而該公司也表示，將擴增愛阿華州工廠、專門生產冷凍料理包如「健康選擇」(Healthy Choice)、「瑪麗卡蘭德」(Marie Callender)以及其他品牌的生產線。

根據市場調查機構Global Workplace Analytics的預測，到了2021年的年底，國內將有約四分之一的勞工每周固定幾天的時間在家工作；和疫情爆發前僅4%的比率相比，差距甚遠。

以搜尋引擎Google的母公司Alphabet Inc為例，他們已將員工回辦公室上班的期限延至明年秋天，期間內該公司也會持續進行運作測試，讓員工一周內盡可能保有一部份在家工作的時間。

「全球工作環境分析」總裁凱特 ‧利斯特(Kate Lister)指出，疫情間只要人們居家工作的時間佔例行生活的比率逐漸提高，「當塵埃落定時，我們更能看到民眾生活習慣的改變」。