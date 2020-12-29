我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

全美6州住院人數破紀錄 假期後…恐迎史上最慘1月

疫情前僅占4% 遠端工作盛行 民生消費需求增

編譯林梅婕／綜合28日電
紐約一位舞蹈家在疫情之後，利用Zoom會議和排練者對話，也在社群媒體發布作品。(美聯社)
紐約一位舞蹈家在疫情之後，利用Zoom會議和排練者對話，也在社群媒體發布作品。(美聯社)

疫情爆發以來全球遠端工作的風潮盛行，甚至有專家預測即使在疫情消退後，部分職業仍可能繼續保留遠端工作的模式；各大知名民生用品業者也開始預測，民眾長期居家工作將衍伸哪些生活習慣，提前掌握未來需求和市場動向。

隨著人們習慣居家工作，個人生活習慣也產生變化，例如蓄鬍、加快午餐用膳的速度、自製咖啡或增添寬鬆舒適的休閒服飾等；許多食品及民生用品公司開始針對這些改變調整生產線、拓展製造工廠或增加設備。

康尼格拉食品(Conagra Brands)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)兩大食品製造商就計畫提升工廠設備，並加購器具用以生產更多簡易的居家午餐調理包；位於喬治亞州的磨坊食品(General Mills)工廠則增加肉桂吐司穀物脆片(Cinnamon Toast Crunch)的生產線；金百利克拉克百貨企業(Kimberly-Clark)也將原訂生產辦公室用品的產線，改為大量生產廁所衛生紙。

疫情刺激民生需求消費，超市及生活用品業績的成長幅度堪稱空前絕後；為了滿足不斷提升的需求量，業者主動降低生產的多樣性，但也有很多業者盡可能地避免長期性的變動，深怕天有不測風雲。

然而，康尼格拉食品消費者數據分析部的資深副總裁諾蘭(Bob Nolan)認為，消費者們因居家辦公所養成的習慣將會是長期性的，「我們有信心，這不會只是曇花一現」；而該公司也表示，將擴增愛阿華州工廠、專門生產冷凍料理包如「健康選擇」(Healthy Choice)、「瑪麗卡蘭德」(Marie Callender)以及其他品牌的生產線。

根據市場調查機構Global Workplace Analytics的預測，到了2021年的年底，國內將有約四分之一的勞工每周固定幾天的時間在家工作；和疫情爆發前僅4%的比率相比，差距甚遠。

以搜尋引擎Google的母公司Alphabet Inc為例，他們已將員工回辦公室上班的期限延至明年秋天，期間內該公司也會持續進行運作測試，讓員工一周內盡可能保有一部份在家工作的時間。

「全球工作環境分析」總裁凱特‧利斯特(Kate Lister)指出，疫情間只要人們居家工作的時間佔例行生活的比率逐漸提高，「當塵埃落定時，我們更能看到民眾生活習慣的改變」。

紐約一位健身推廣者在疫情之後，利用家裡的車庫當做健身房，在家遠端工作，持續維持收...
紐約一位健身推廣者在疫情之後，利用家裡的車庫當做健身房，在家遠端工作，持續維持收入。(Getty Images)

疫情 凱特 喬治亞州

上一則

網購退貨量倍增 業者支出成本也飆漲

下一則

行賄送女進名校 女星羅夫林坐牢2個月出獄 老公繼續蹲牢

延伸閱讀

亞洲半導體兩強台積電與三星 在美展開投資競賽

亞洲半導體兩強台積電與三星 在美展開投資競賽
疫情威脅 工廠拚產能但憂病毒傳播

疫情威脅 工廠拚產能但憂病毒傳播
Toyota英法工廠暫時停工 因疫情再起交通受阻

Toyota英法工廠暫時停工 因疫情再起交通受阻
特斯拉Model Y在上海量產 最快下月上路

特斯拉Model Y在上海量產 最快下月上路

熱門新聞

1張圖看疫情：美確診破1913萬例 德州逼近170萬

2020-12-28 03:00
財政部長米努勤。(美聯社)

米努勤：美國人下周就能領到600元

2020-12-21 10:42
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2020-12-24 11:25
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普再籲發2000元 批錯在中國

2020-12-25 22:02
科學家初步推測，聚乙二醇是造成新冠疫苗過敏反應的原因，但仍需進一步釐清。歐新社

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

2020-12-26 08:48
川普。（路透）

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

2020-12-22 20:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變
葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照
色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻
研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒