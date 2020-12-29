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新冠年衝擊大 科技業贏家輸家兩樣情

記者張聲肇／綜合報導
免費遠距視訊會議軟體ZOOM的創辦人袁征，財富暴增。(美聯社)
免費遠距視訊會議軟體ZOOM的創辦人袁征，財富暴增。(美聯社)

2020年新冠肺炎在全球各地肆虐，從上班上課使用的Zoom，到看比賽用的Quibi，各式科技業者都受到疫情衝擊，其中有許多大發利市的贏家，更有不少輸家。

先來看看輸家，主要是虛擬現實「業」，尤其是360度三維擴增實境感受的耳機眼鏡手套等，設計來擴大人體感官功能的複雜發明，原以為可變成困在家裡的人，發洩情緒的管道，不料卻不如簡易方便的軟體、遊戲受歡迎，連虛擬實境遊戲，都無法突破經濟困頓人家的荷包。

社群媒體如臉書、推特、YouTube和抖音TikTok，也是輸家。特別是推特「註明」川普推文內容可能不實甚至誤導人後，誠如雪城大學葛來吉爾(Jennifer Grygiel)教授所言，這些科技大咖以為，把用戶上傳內容標籤化，可以展現自己客觀公正的超然立場，結果，在這後真相時代，還是欲振乏力。

Quibi曇花一現，當然算是輸家。4月，從quick bites縮寫而來的Quibi炫然問世，在好萊塢、迪士尼等娛樂業大咖注資17億5000萬元之下，令人驚艷，但大家還沒搞清楚，這去年華麗轉播超級盃大賽的公司的背景，就在10月宣布歇業。網路不缺它擅長的短片，疫情讓民眾足不出戶，Quibi訂戶無法成長，註定生命期短於新冠病毒。

手機叫車服務公司優步(Uber)和Lyft也是遭受病疫重創的科技新星，原因很單純：大家都避疫在家，盡少出門。Uber在5月宣布裁員3700人，Lyft也宣布裁員。不過，Lyft在加州獲得立法支持，預計到2021年末季，就可轉虧為盈。

抖音在印度被列為非法，在美國也屢遭川普政府打擊，幸獲聯邦法院裁定，原訂11月關門日期延期，目前算是一息尚存，政府要甲骨文和沃爾瑪買下美國抖音，也沒談成，最終結果不明，可能要等到拜登上台才能「斷」其生死。

贏家則包括任天堂Switch、Zoom、抓惡意軟體的網路安全公司、電腦製造商、電子商務企業，都是新冠肺炎大流行年的贏家，理由也很清楚，簡單的電腦遊戲器材與軟體、上課開會溝通用的應用程式，是「趁勢崛起」的科技業，平板電腦暢銷，電子商務繁榮，則是應運而生、而起的贏家。

Quibi去年華麗轉播超級盃大賽，但訂戶無法成長，註定生命期短於新冠病毒。(Ge...
Quibi去年華麗轉播超級盃大賽，但訂戶無法成長，註定生命期短於新冠病毒。(Getty Images)

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