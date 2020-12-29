被踢爆假扮移民 影星鮑德溫護妻 發文槓網友

影星亞歷鮑德溫在IG上秀全家福。(取材自Instagram)

知名影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)的妻子拉瑞亞．鮑德溫(Hilaria Baldwin)假裝為西班牙人多年後，被迫承認本名為希拉蕊(Hillary)，而且出生於波士頓 而非西班牙馬約卡島(Majorca)；不過鮑德溫27日仍在Instagram捍衛妻子，並批評推特 上有一堆「垃圾話」。

在推特網友找出諸多影片證據，證明拉瑞亞操著一口假西班牙腔之後，拉瑞亞27日在Instagram上向85萬9000名Instgram追蹤者坦承，她真名為希拉蕊，而且她是「白人女孩」，僅有「部分童年時光」在西班牙度過。

每日郵報(Daily Mail)報導，36歲的拉瑞亞今年曾在訪問中聲稱自己為西班牙人，19歲才到美國 就讀紐約大學，但她其實出生於波士頓，並就讀麻州貴族高中；她27日表示：「歐洲有很多白人，我的家人也是白人。在種族上，我有許多混合血統，而在文化上，我在兩種文化中長大。」

62歲的鮑德溫27日並未直接回應妻子族裔的指控，他批評推特上有很多垃圾話，「你得劈開推特的閒言碎語中，推特根本就是垃圾園。」

「最近有很多人在談論我愛而且非常在乎的人，那些話非常荒謬，荒謬至極。」鮑德溫表示：「他們談論的事情不實，那是假話。」

鮑德溫指出：「雖然這很傷人，但我只能告訴那一群了解我說的話的人：『了解消息來源，你愛著某個人時就會為他們挺身而出。』」

鮑德溫28日在Instagram頁面貼出一段話，「真相還在綁鞋帶時，謊言已環遊世界一圈返回。」(取材自Instagram)

鮑德溫28日又在Instagram頁面貼出一段似乎暗指這起事件的話，「真相還在綁鞋帶時，謊言已環遊世界一圈返回。」

根據拉瑞亞發言機構官網對她的生平介紹，她出生於馬約卡島，在波士頓長大，但未明確談論她的成長時間軸。根據娛樂新聞專欄「第六版」(Page Six)報導，網友揭發她的雙親在美國擔任教授多年，2011年才退休住到馬約卡島。

雖然拉瑞亞27日改言，她小時候在西班牙和麻州都待過一段時間，不過她說現在所有家人都住在西班牙，而且因為新冠肺炎關係，今年9月後便未見過家人。